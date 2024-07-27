Tiyatro için işbirliği

Girne Belediyesi ile TC Devlet Tiyatroları arasında iş birliği protokolü imzalandı

Girne Belediyesi ve TC Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

İmzalanan protokol kapsamında, Kıbrıs Türk tiyatrosunun geliştirilmesi, estetik ve etik değerlerinin güçlü kılınması için ortak etkinlikler ve çalışmalar düzenlenmesi, tiyatro sanatı ile turizmin kültürel ve sanatsal boyutuna katkıda bulunulması hedefleniyor.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, imzalanan protokolün çok anlamlı olduğunu vurgulayarak büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti.

Türkiye’nin her alanda olduğu gibi tiyatro konusunda da önemli bir ülke olduğuna işaret eden Şenkul, güçlü sanatçı havuzu ile TC Devlet Tiyatroları’nın ülke kültür ve sanatına önemli katkıları olacağını ifade etti.

Şenkul, Girne’de kültür, sanat ve spor üzerine bir denklem kurduklarını belirterek, bu üç alanda ortak bir payda yaratarak kentin sahiplenmesine ön ayak olma çabasında olduklarını söyledi. Bu bağlamda verilen desteğin çok anlamlı olduğunu belirten Şenkul, TC Devlet Tiyatroları Müdürü Tamer Karadağlı ve ekibine teşekkür etti.

