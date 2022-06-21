TIR devrildi, içecekler yola savruldu

Girne Dağyolu’nda içecek yüklü TIR, dağ yamacına çarparak devrildi. Sürücünün yaralandığı kazada içecekler yola savruldu

TIR devrildi, içecekler yola savrulduGirne Dağyolu’nda içecek yüklü TIR, dağ yamacına çarparak devrildi. Sürücünün yaralandığı kazada içecekler yola savrulduGirne Dağyolu olarak bilinen Girne-Değirmenlik Anayolu’nda sıralarında TIR devrildi.TIR’da bulunan içecekler yola savruldu. TIR’ın devrilmesi nedeniyle yol trafiğe kapandı.Kaza saat 14:00 sıralarında meydana geldi.56 yaşındaki Mugatder Baykan, Girne-Değirmenlik Dağyolu’nun 2-3’üncü kilometreleri arasında, yönetimindeki TLD 539 plakalı TIR araç ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan dağ yamacına çarptı ve çarpmanın etkisiyle devrilerek tavanı üzerinde durdu.Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Mugatder Baykan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi halen sürüyor.