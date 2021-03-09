banner583
Çiçekçilerin yüzü güldü
Çiçekçilerin yüzü güldü
33 0
Baykara:Kurumumuz zor şartlardan bugünlere geldi
Baykara:Kurumumuz zor şartlardan bugünlere geldi
17 0
 
Sanat camiasının acı kaybı
Sanat camiasının acı kaybı
142 0
Başbakan, THY müdüründen emir alıyor
Başbakan, THY müdüründen emir alıyor
133 0
Rallide disiplinin adı Erden Baykara
Rallide disiplinin adı Erden Baykara
31 0
Aslana bir çelme de Sivasspor’dan
Aslana bir çelme de Sivasspor’dan
22 0
Futbolda elle oynama kuralında değişiklik
Futbolda elle oynama kuralında değişiklik
100 0
banner529
banner570

TİKA ve AA işbirliği ile "İleri Seviye Diplomasi Muhabirliği" eğitimi başladı

banner476

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Anadolu Ajansı (AA) iş birliğinde düzenlenen Muhabir Eğitim Programı (MEP) kapsamında çevrim içi "İleri Seviye diplomasi Muhabirliği" eğitim programı başladı.

TİKA ve AA işbirliği ile "İleri Seviye Diplomasi Muhabirliği" eğitimi başladı
 

KKTC ve Bosna Hersekli medya temsilcilerine yönelik programın açılışında konuşan AA Haber Akademisi Müdürü Cihangir İşbilir, diplomasi muhabirliği eğitimi gibi uzmanlaşmaya yönelik programların ikinci seviye çalışmalarında, alan bilgisini artırma hedefli atölye ve tecrübe paylaşımları yaptıklarını söyledi.

İleri seviye eğitim programı kapsamında klasik diplomasiden hibrit diplomasi tekniklerine, dijital diplomasiden enerji diplomasisine çeşitli alanlarda eğitimler düzenlediklerini belirten İşbilir, "Bu sayede uzman diplomasi muhabirlerinin analiz kabiliyetlerini artırmalarına ve diplomatik gelişmeleri daha derinlikli ve geniş bir bakış açısıyla haberleştirmelerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz." dedi.

TİKA Eğitim Projeleri Koordinatörü Mustafa Haşim Polat da TİKA olarak Türkiye’nin önemli kurumlarının bilgi ve tecrübe paylaşımı çalışmalarının koordinasyonunu sağladıklarını aktardı.

Programın ilk günü AA Boşnakça-Hırvatça-Sırpça Haberleri Editörü Hakan Çelik ve AA Afrika Haberleri Editörü İbrahim Tığlı’nın diplomasi muhabirliği üzerine tecrübe aktarımı ile AA Türkiye Dış Haberleri Editörlüğü Muhabiri Şerife Çetin’in "Uluslararası Habercilik: Avrupa" dersiyle tamamlandı.

İlk seviyeyi başarıyla tamamlayan 18 medya temsilcisinin katıldığı eğitim programı kapsamında 9-10-11 Mart'ta 5 ders başlığında 9 eğitmen ders anlatacak.

Uluslararası habercilikte Avrupa ve Orta Doğu haberlerinin ele alınacağı programda "İleri Röportaj Teknikleri" dersi de katılımcıların istifadesine sunulacak.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kıbrıs Akademik Birimi Hukuk Fakültesinden Emete Gözügüzelli de "Uluslararası Hukuka Göre Doğu Akdeniz’i Okumak" başlığı ile programda ders verecek.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.