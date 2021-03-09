TİKA ve AA işbirliği ile "İleri Seviye Diplomasi Muhabirliği" eğitimi başladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Anadolu Ajansı (AA) iş birliğinde düzenlenen Muhabir Eğitim Programı (MEP) kapsamında çevrim içi "İleri Seviye diplomasi Muhabirliği" eğitim programı başladı.

KKTC ve Bosna Hersekli medya temsilcilerine yönelik programın açılışında konuşan AA Haber Akademisi Müdürü Cihangir İşbilir, diplomasi muhabirliği eğitimi gibi uzmanlaşmaya yönelik programların ikinci seviye çalışmalarında, alan bilgisini artırma hedefli atölye ve tecrübe paylaşımları yaptıklarını söyledi.

İleri seviye eğitim programı kapsamında klasik diplomasiden hibrit diplomasi tekniklerine, dijital diplomasiden enerji diplomasisine çeşitli alanlarda eğitimler düzenlediklerini belirten İşbilir, "Bu sayede uzman diplomasi muhabirlerinin analiz kabiliyetlerini artırmalarına ve diplomatik gelişmeleri daha derinlikli ve geniş bir bakış açısıyla haberleştirmelerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz." dedi.

TİKA Eğitim Projeleri Koordinatörü Mustafa Haşim Polat da TİKA olarak Türkiye’nin önemli kurumlarının bilgi ve tecrübe paylaşımı çalışmalarının koordinasyonunu sağladıklarını aktardı.

Programın ilk günü AA Boşnakça-Hırvatça-Sırpça Haberleri Editörü Hakan Çelik ve AA Afrika Haberleri Editörü İbrahim Tığlı’nın diplomasi muhabirliği üzerine tecrübe aktarımı ile AA Türkiye Dış Haberleri Editörlüğü Muhabiri Şerife Çetin’in "Uluslararası Habercilik: Avrupa" dersiyle tamamlandı.

İlk seviyeyi başarıyla tamamlayan 18 medya temsilcisinin katıldığı eğitim programı kapsamında 9-10-11 Mart'ta 5 ders başlığında 9 eğitmen ders anlatacak.

Uluslararası habercilikte Avrupa ve Orta Doğu haberlerinin ele alınacağı programda "İleri Röportaj Teknikleri" dersi de katılımcıların istifadesine sunulacak.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kıbrıs Akademik Birimi Hukuk Fakültesinden Emete Gözügüzelli de "Uluslararası Hukuka Göre Doğu Akdeniz’i Okumak" başlığı ile programda ders verecek.