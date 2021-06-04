Ticari ilişkiler yeni bir dinamizm kazanacak

Türkiye hükümeti ile KKTC hükümeti arasında ticaretin ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine yönelik protokol imzalandı. Protokol çeşitli alanlarla iş birliğini içeren 29 adet faaliyeti kapsıyor





Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti (TC) hükümeti arasında ticaretin ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine yönelik protokol imzalandı.

Merit Lefkoşa Otel’de yer alan imza töreninde, protokole, KKTC hükümeti adına Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile TC hükümeti adına Ticaret Bakanı Mehmet Muş imza koydu.

Protokol ile hayata geçirilecek eylem planı, iki ülke arasında mevcut ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunacak ticaret, serbest bölge, sanayi, gümrük, sağlık, insan kaynaklarının geliştirilmesi dahil olmak üzere çeşitli alanlarla işbirliğini içeren 29 adet faaliyeti kapsıyor.

İmza töreninde ekonomik örgüt ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile iki ülkenin teknik heyetleri de yer aldı. İmza töreni sonrasında yuvarlak masa toplantısına geçildi.

İmza töreni öncesinde konuşan TC Ticaret Bakanı Muş, KKTC’de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. TC ile KKTC arasındaki kardeşlik ve kültür bağlarının, ticari ve ekonomik ilişkilere yansıması konusunda var güçleriyle çalıştıklarının altını çizen Muş, amaçlarının KKTC’nin sosyal ve ekonomik kalkınmasının önünü açmak olduğunu kaydetti.

84 milyon nüfusu, coğrafi konumu ve büyük ölçekli iş pazarıyla birçok uluslararası firmanın bölgesel üssü konumundaki TC’nin, KKTC’nin dünyaya açılan kapısı olduğunu dile getiren Muş, bu koşullarda önemli bir kalkınma hamlesinin başlatılacağından şüphe duymadığını ifade etti.

Kalkınma hamlesinde karar alıcılar kadar, iş insanlarına da büyük sorumluluk düştüğüne dikkat çeken Muş, bu kapsamda iş insanlarıyla bir araya gelmenin oldukça anlamlı olduğunu söyledi. Muş, iş insanlarının sorunlarını ve önerilerini dinlemeyi, Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri birlikte gözden geçirmeyi, neler yapılabileceğini tartışmayı planladıklarını kaydetti.

Başbakan Yardımcısı Arıklı ile görüşmeler gerçekleştirdiğine dikkat çeken Muş, bu çerçevede TC-KKTC 11. Ortak Komite toplantısını başarıyla tamamladıklarını dile getirdi. Toplantıda, KKTC’nin ticari ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak konuların ele alındığını aktaran Mehmet Muş, sivil toplum kuruluşlarından gelen talepler de dahil olmak üzere 29 farklı faaliyeti bir eylem çatısı altında topladıklarını söyledi.

Muş, eylem planında, gümrük altyapısının iyileştirilmesinden, AB mevzuatıyla uyumlu ürün güvenliği sisteminin oluşturulmasına, akaryakıt kaçakçılığı ile mücadeleden, fuar katılımlarının desteklenmesine kadar birçok farklı işbirliği alanı bulunduğunu söyledi.

Eylem planında iki ülke iş dünyasını daha fazla bir araya getirecek ve KKTC firmalarının ihracat potansiyelini artıracak eylemlerin olduğundan bahseden Muş, şöyle devam etti:

“Bu kapsamda ihracat eylem planının hazırlanması, sivil toplum örgütlerinin ticari ilişkilerin geliştirilmesinde daha etkin bir rol üstlenmesi, fuar katılımlarının desteklenmesi, dijital platformlara KKTC firmalarının entegre edilmesi, yurtdışındaki ticaret sahiplerinin KKTC’deki firmalara hizmet sunması, ticaret alanında işbirliğinin güçlendirilmesi gibi konular ele alındı ve bunlarda mutabık kaldık”

Ticaret ilişkilerine yeni bir dinamizm kazandıracağına inandığı eylem planının hayata geçirilmesini Başbakan Yardımcısı Arıklı ile işbirliği içinde yakından takip edeceklerini dile getiren Muş, KKTC halkının refahının artırılması için ticaret ve yatırım ortaklarının öneminin bilincinde olduklarını belirtti.

Muş bu kapsamda, KKTC’nin uluslararası fuarlar ve çeşitli platformlarda daha etkin bir şekilde tanıtımına desteklerinin sürdürdüklerinin altını çizerek, altyapı ve üstyapı projelerinden, turizm ve eğitime kadar birçok konuda KKTC’nin hep yanında yer aldıklarını ve yer almaya da devam edeceklerini vurguladı.

Toplantının sahada bulunan iş insanlarının fikirlerini öğrenme açısından önemli olduğunu dile getiren Bakan Muş, “Somut önerilerinizi bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin” dedi.

KKTC’nin kendi ayakları üzerinde daha güçlü bir şekilde durabilmesi için yapılabilecek ne varsa yapmaya hazır olduklarını vurgulayan Muş, toplantıyı, iki ülke iş insanlarının ekonomik ve ticari işbirliğinin daha etkin şekilde sağlanmasını amaçlayan ortak girişimlerden birisi olarak gördüklerini söyledi. Muş, toplantının sonuçlarının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

ARIKLI: “KKTC’NİN KADERİNİ DEĞİŞTİREBİLECEK POTANSİYELE SAHİP”

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da altına imza koyulan eylem planının KKTC’nin kaderini değiştirebilecek bir potansiyele sahip olduğunun altını çizdi. Arıklı, planın üzerinde bir buçuk yıldır çalışıldığını belirterek, son 3 aydır ciddi mesai harcanarak, bugün bu noktaya gelinmesini sağlayan herkese teşekkür etti.

“Bu anlaşma KKTC için umut demektir” vurgusu yapan Arıklı, 1974 sonrasında kurgulanan ekonomik yapının, KKTC’nin hizmet sektörlerinin öncülüğünde yapılandırıldığını ancak beklenen ekonomik büyüme ve gelişmenin sürdürebilir bir yapıda olmadığını belirtti.

Ülkedeki mevcut korumacı dış ticaret rejiminin içerde oligopol ve monopolleşmeye fırsat verdiğini ve çarpık bir ekonomik düzen oluşturduğunu ifade eden Arıklı, “Bu düzen birkaç kişiyi zengin etmekte ama devletin ve toplumun zayıf ve fakir kalmasına neden olmaktadır” şeklinde konuştu.

Bu anlaşmayla, KKTC’de üretilen malların TC ve 3’üncü ülkelere satılmasının, pazarlanmasının önünü açmak istediklerini söyleyen Arıklı, bundan sonra atılacak adımların KKTC ekonomisi ve Kıbrıs Türk halkının beklentileri doğrusunda atılacağını ve KKTC’nin kendi ayakları üzerinde duran iki devletli politikaya uygun bir devlet politikası oluşturulacağını ifade etti.



