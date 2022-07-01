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Ticaret Odası’ndan yanan bölgeler için katkı sözü

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Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz ve Oda yetkililerinden oluşan bir heyet yangın bölgesini ziyaret etti.

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Ticaret Odası’ndan yanan bölgeler için katkı sözü
Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz ve Oda yetkililerinden oluşan bir heyet yangın bölgesini ziyaret etti. 
Heyet Mersinlik Bölgesinde yanan araziyi gezdi ve İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu’yu da ziyaret etti. 
Oda Başkanı Deniz, Toroslu ile görüşmesinde yatığı konuşmada çalışmalardan dolayı Toroslu’ya teşekkür ederek yanan bölgeler için KTTO’nın tüm ilgili kurum ve kuruluşlarla, sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışma yaparak ihtiyaçların giderilmesi için  ellerinden gelen uğraşı ortaya koyacaklarını  belirtti.
 
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