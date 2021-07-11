Ticaret Odası'nın Anamur ziyareti ertelendi

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, “Ziyaretimiz beklenmedik gelişmeler nedeniyle ertelenmiştir. Yaptığımız hazırlıklar kalıcıdır. Bu ziyareti, kısa bir süre sonra ve daha etkili olarak gerçekleştireceğimize inancımız tamdır” ded

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) tarafından organize edilen ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katılacağı Anamur ziyaretinin, beklenmedik gelişmeler nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, “Ziyaretimiz beklenmedik gelişmeler nedeniyle ertelenmiştir. Yaptığımız hazırlıklar kalıcıdır. Bu ziyareti, kısa bir süre sonra ve daha etkili olarak gerçekleştireceğimize inancımız tamdır” dedi.

Odadan yapılan açıklamada söz konusu ziyarette özellikle tarım alanlarına ve tarımsal sanayi tesislerine ziyaretler yapılması ve bu alanlarla ilgili iş insanlarının buluşmalarına olanak tanınması amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile çok sayıda bürokrat ve iş insanının katılmak için hazırlık yaptığı ziyaretin Kıbrıs Türk tarım sektörünün önünün açılmasına yardımcı olması planlanmıştı” denildi.