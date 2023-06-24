banner913
banner932
Türkiye, KKTC'ye akacak
Türkiye, KKTC'ye akacak
167 0
Alaniçi, Serdarlı’ya ‘dur’ dedi
Alaniçi, Serdarlı’ya ‘dur’ dedi
84 0
 
28 yaşındaki sürücü trafik kazasında öldü
28 yaşındaki sürücü trafik kazasında öldü
53 0
UBP’de seçim sonrası kurultay gündeme gelebilir
UBP’de seçim sonrası kurultay gündeme gelebilir
71 0
“Kazanacağıma inancım tam”
“Kazanacağıma inancım tam”
14 0
“Toplumun tüm kesimleri bu pazar ders verecek”
“Toplumun tüm kesimleri bu pazar ders verecek”
15 0
“KKTC’ye tarihinde görülmemiş icraatlar gelmeye başladı”
“KKTC’ye tarihinde görülmemiş icraatlar gelmeye başladı”
9 0
banner915

Ticaret Odası Cenevre’de 13. Dünya Ticaret Odaları Kongresi'ne katıldı

banner953

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Uluslararası Ticaret Odasının (ICC) davetiyle İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen 13. Dünya Ticaret Odaları Kongresi’ne katıldı.

banner825
Ticaret Odası Cenevre’de 13. Dünya Ticaret Odaları Kongresi'ne katıldı
Odadan yapılan açıklamaya göre, dünya genelinden 1400’ü aşkın delegenin katıldığı kongrede 3 gün boyunca çeşitli konularda paneller ve yarışmalar düzenlendi. Ekonomi ve ticarete dair birçok konunun uluslararası boyutuyla irdelendiği kongre boyunca dünyanın önde gelen iş dünyasının temsilcileri arasında karşılıklı iş birliği olanakları da ele alındı.
Kongre kapsamında tüm katılımcıların onuruna düzenlenen açılış resepsiyonu yoğun katılımla yapıldı. Cenevre Ticaret, Sanayi ve Servisler Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyonda açılış konuşmasını Cenevre Kantonu Ekonomi ve Çalışma Bakanı Delphine Bachmann yaptı. Birçok davetlinin katıldığı resepsiyonda dünyanın çeşitli yerlerinden gelen iş dünyasının temsilcileri arasında önemli temaslar gerçekleşti.
Etkinliğin son günündeki gala yemeğinde, kongreye katılan iş dünyası temsilcileri değerlendirmelerde bulunurken kongre kapsamında dört alanda düzenlenen yarışmalarda kazanan odalara ödülleri verildi.
KTTO Başkanı Turgay Deniz’e Cenevre’deki temasları boyunca Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven eşlik etti.
banner952
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.