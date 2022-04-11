THY’ye bilet fiyatlarında indirim çağrısı

Bakan Arıklı, THY’den KKTC’ye uygulanan bilet fiyatlarında indirim istedi, sefer sayılarının artırılmasını ve özellikle KKTC-Trabzon uçak seferlerinin başlamasını talep etti



Yeni bir milli havayolu kurmak için çalışmalarını hızlandıran Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bu amaçla gittiği İstanbul’da Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bilal Ekşi ile görüştü.

THY’den KKTC’ye uygulanan bilet fiyatlarında indirim isteyen Arıklı, sefer sayılarının artırılmasını ve özellikle KKTC-Trabzon uçak seferlerinin başlamasını talep etti.

THY Genel Müdürü Ekşi, KKTC Trabzon seferleri için gerekli çalışmaların başlayacağını, bilet fiyatlarının aşağı çekilebilmesi için her bilet için ödenen yaklaşık 600 TL’lik vergide indirim yapılması gerektiğini, KKTC Havaalanı’nın iç hat kapsamına alınması halinde bilet fiyatlarının aşağı çekilebileceğini söyledi.

Ekşi, Yeni Terminal binasının bitmesi ile KKTC’ye geniş gövdeli uçakların da inebileceğini, böylece maliyetlerin düşmesi ile bilet fiyatlarının daha da ucuzlayabileceğini sözlerine ekledi.





