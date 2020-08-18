Thalassemia Derneği dökülüyor

Thalassemia Derneği, tadilata ihtiyacı olan merkez için hiçbir girişim yapılmamasına tepki gösterdi

Thalassemia Derneği Başkanı Ahmet Varoğlu, Thalassaemia Merkezi konusunda yaşanan sıkıntılara da değinerek, “tadilata ihtiyacı olan merkez için hiçbir girişim yapılmadığını, aylarca DNA laboratuvarı yapılacağı gerekçesiyle yatak odalarının aylarca işgal edildiğini, eşyaların dışarıda atıl kaldığını” kaydetti.

Merkeze acil gerekli olan bazı ihtiyaçların ve malzemenin Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanması gerekirken dernek tarafından karşılandığını ifade eden Varoğlu, “Ancak hastane idaresine bağlı olan koridorları dolduran atıl malzemenin kaldırılması, çürümüş kokuşmuş rogar çukurlarının kapatılması, dezenfekte ihtiyacının karşılanması da lütfen derneğimizden beklenmesin” dedi.

Varoğlu şöyle devam etti:

“Tedavi amacıyla ihtiyaç duyulan temel ilaçların temininde problemler vardır. İlaç ve Eczacılık Dairesi ile görüşüp bu konuların takibi de yine bizlere kalmıştır. Ancak ilgili daire maalesef sorunları zamanında çözememekte ve bu sebeple tedavilerde aksamalar yaşanmaktadır.”

Thalassaemia’nın doğum öncesi tespiti için oldukça kritik olan Thalassemia taşıyıcılık testlerinin yapıldığı laboratuvarın yenilenmesi ve modern cihazlar ile donatılmasını gerekliliğini de yetkililere defalarca iletmelerine rağmen, gerekli adımların atılmadığını ifade eden Varoğlu, toplumsal anlamda ciddi önem arz eden bu laboratuvarın da maalesef büyük eksiklikler içerisinde olduğunu kaydetti.

Dünya ülkelerinin Covid-19 ile mücadele ederken diğer sağlık problemi yaşayan hastaların tedavisini ve ihtiyaçlarını unutmadığını ve ihmal etmediğini söyleyen Varoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Son günlerde bahse konu olan zaatüre aşısının özellikle risk guruplarına ve yaşlılara yapılması gündeme gelmiştir ancak ne yazık ki bu aşıyı aylar önce talep eden derneğimize depoda olmadığı söylenmiştir.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, her gün halka günlük covid raporunu sunarken maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarını da denetlemelidir.”

