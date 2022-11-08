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Thalassaemialılar istihdam bekliyor

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Thalassaemia Derneği, 16 yıldır 10 farklı bakanı ziyaret ettikleri halde engelli istihdamı sorununa çözüm bulamadıklarına dikkat çekti

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Thalassaemialılar istihdam bekliyor
 
Thalassaemia Derneği Başkanı Çiğdem Beşevlerli, Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası’nın işletilmesini ve bu çerçevede istihdam bekleyen 10 kişinin işe alınmasını istedi.
Dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde, dernek yetkililerinin de katılımıyla basına açıklama yapan Beşevlerli, 16 yıldır 10 farklı bakanı ziyaret ettikleri halde engelli istihdamı sorununa çözüm bulamadıklarını anlattı.
“Bu işin peşine düşmek bizim değil devletin görevidir” diyen Beşevlerli, engelli istihdamı yapılmamasının, engellileri toplumdan ayrıştırıp, kendilerine işe yaramaz hissettirdiğini ifade etti.
Çalışmayan engellilere verilen 4 bin küsur TL’lik maaşın yetersiz olduğunu da anlatan Beşevlerli, engellilerin zaten bu sorunlar olmandan da zor bir hayat yaşadığını kaydetti.
Engelli bireylerin oldukça çalışkan olduğunun her zaman gözlemlenebileceğini de sözlerine ekleyen Beşevlerli, engelli olmayan çalışanlara göre çok daha az rapor kullanan engellilerin istihdam edilmesiyle ilgili de herhangi bir endişe duyulmamasını istedi.
Thalassaemia Derneği Asbaşkanı Ahmet Varoğlu da yaptığı konuşmada, ilgili yasanın 2006’dan beri çalıştırılmadığını dile getirerek, taleplerinin yasanın çalıştırılması olduğunu vurguladı.
 
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