banner583
Karara tepki yağdı
Karara tepki yağdı
43 0
İstanbul Boğazı’nda bir ilk
İstanbul Boğazı’nda bir ilk
12 0
 
Yaşlı Bakım Evi Covid-19'dan bir ölüm daha
Yaşlı Bakım Evi Covid-19'dan bir ölüm daha
1B 0
Yenicami’nin yeni başkanı Safa
Yenicami’nin yeni başkanı Safa
86 0
Dövme İyileşme Süreci Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Dövme İyileşme Süreci Hakkında Bilmeniz Gerekenler
37 0
Bunlara kim dur diyecek?
Bunlara kim dur diyecek?
154 0
“Bundan sonra daha kötü olacak”
“Bundan sonra daha kötü olacak”
22 0
banner661

"Testlerin herkes için ücretli olması yönündeki karar beni üzdü"

banner476

banner666
"Testlerin herkes için ücretli olması yönündeki karar beni üzdü"

Sağlık Bakanı Üstel ücretli test kararının kendisi yurt dışındayken alındığını ifade ederek bu karar ile okulların açılmasının zora gireceğini kaydetti

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, PCR ve Antijen testlerinin ücretli olması yönündeki kararla ilgili Kıbrıs Postası TV’de Gökhan Altıner’in sunduğu Sabah Postası programına telefonla bağlanarak değerlendirmelerde bulundu.

Üstel, kendisinin bir vesileyle yurtdışında olduğu sırada, Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un önergesiyle, Bakanlar Kurulu’nun, testlerin herkes için ücretli olması yönündeki kararı yürürlüğe soktuğunu, bu duruma üzüldüğünü ifade etti.

“Bu karar beni üzdü”

Eylül’de yüz yüze eğitimin başlayacağını, vaka sayılarının KKTC’nin pandemi sürecindeki en yüksek rakamlarına ulaştığını belirten Üstel, “Aniden Maliye Bakanı böyle bir önerge ortaya koyuyor ve benim olmadığım bir Bakanlar Kurulu toplantısında bu karar geçiriliyor. Bu beni gerçekten üzmüştür” dedi.

Okulların açılması zora girecek

Üstel, “Bu şekilde devam edersek insanlar test yapmaya gitmeyecek, daha çok bulaş olacak, ülke kapanacak böylesi mi daha iyi? Yoksa daha çok test ve tarama yaparak ülkenin kapatmadan, daha iyi bir noktaya götürmek. Böyle bir gidişat olursa okulların açılması zora girecek” ifadelerini kullandı.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.