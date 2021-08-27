"Testlerin herkes için ücretli olması yönündeki karar beni üzdü"

Sağlık Bakanı Üstel ücretli test kararının kendisi yurt dışındayken alındığını ifade ederek bu karar ile okulların açılmasının zora gireceğini kaydetti

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, PCR ve Antijen testlerinin ücretli olması yönündeki kararla ilgili Kıbrıs Postası TV’de Gökhan Altıner’in sunduğu Sabah Postası programına telefonla bağlanarak değerlendirmelerde bulundu.

Üstel, kendisinin bir vesileyle yurtdışında olduğu sırada, Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un önergesiyle, Bakanlar Kurulu’nun, testlerin herkes için ücretli olması yönündeki kararı yürürlüğe soktuğunu, bu duruma üzüldüğünü ifade etti.

“Bu karar beni üzdü”

Eylül’de yüz yüze eğitimin başlayacağını, vaka sayılarının KKTC’nin pandemi sürecindeki en yüksek rakamlarına ulaştığını belirten Üstel, “Aniden Maliye Bakanı böyle bir önerge ortaya koyuyor ve benim olmadığım bir Bakanlar Kurulu toplantısında bu karar geçiriliyor. Bu beni gerçekten üzmüştür” dedi.

Okulların açılması zora girecek

Üstel, “Bu şekilde devam edersek insanlar test yapmaya gitmeyecek, daha çok bulaş olacak, ülke kapanacak böylesi mi daha iyi? Yoksa daha çok test ve tarama yaparak ülkenin kapatmadan, daha iyi bir noktaya götürmek. Böyle bir gidişat olursa okulların açılması zora girecek” ifadelerini kullandı.