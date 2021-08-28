“Testlere günde 1 milyon TL ödüyorduk”

Başbakan Saner, testlerin ücretli olmasını savundu: “Günde 20 bin teste ulaştığımızda ortalama harcamamız 1 milyon TL’ye ulaştı. Bu rakam günlüktür. Bir ayda 30 milyon TL’dir”



Başbakan Ersan Saner, dün BRT ekranlarında yayınlanan ‘Gündem Özel’ adlı programa katılarak, PCR ve Antijen testlerinin ücretli olmasının nedenini açıkladı.

Başbakan Saner, “Bizim elimizde şu ana kadar 670 bin doz aşı ulaşmış olmasına rağmen hala daha çift doz aşılı insan sayımızın yüzde 50’lerde olması bizim sıkıntımızı artırıyor” ifadelerini kullandı.

Saner, “PCR ve Antijen testlerini ücretsiz olarak uyguluyorduk. Günde 20 bin teste ulaştığımızda ortalama harcamamız yaklaşık 1 milyon TL’ye ulaştı. Bu rakam günlüktür. Bir ayda 30 milyon TL’dir” dedi.

Kamuoyunda oluşan tepkileri değerlendiren Saner, “Aşılanmayı desteklemek için bir takım önlemler almak zorunda kaldık. Bu tedbir, aşılandırmayı özendirmek adına yapıldı.” dedi.

Hangi durumlarda PCR veya antijen testlerin ücretsiz olacağını da bir kez daha açıklayan Saner, “Bulaş görülen bir yerde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak tarama ücretsiz yapılacak. Sağlık Bakanlığı gerekli gördüğü yerlerde ücretsiz test yapacak. COVID-19 hastaları veya temaslıları da ücretsiz yapılacak. Okullarda ücretsiz taramalar yapılacak. 0-18 yaş arası ADAPASS uygulamasından muaf tuttuk. Sosyal yardım alan kişilerin PCR’ları ücretsiz olacak.” şeklinde konuştu.

Saner, güneyde PCR testlerinin 30 Euro, Türkiye’de ise 250 TL’den başladığını ifade etti.

Saner’in BRT’de yaptığı açıklamalar özetle şöyle:

“Dünyada ender ülkelerden biriydik ki PCR ve antijen testlerini ücretsiz uyguluyorduk. Buna hükümet olarak mali açıdan dayanmak mümkün değildi. PCR ve antijen için günlük ortalama harcama 1 milyon TL’ye ulaştı. Aylık 30 milyon TL… Bu harcadığımız rakam, halktan alınan vergilerdendi. Maliye ciddi sıkıntıya girdi. Aşılanmayı desteklemek için bir takım önlemler almak zorunda kaldık. Aşı yapılandırmayı özendirmek için bunu yaptık. Hastaneye yatanların yüzde 70’i aşısız... Bu tedbir, aşılandırmayı özendirmek adına yapıldı.

Düşük risk grubunda olup, aşılı olanlar 21 günde 40 TL verip antijen test yapacak. Aşısız iseniz her 7 günde 1 antijen testi istenecek. Yani, aşısız olanlar ayda 160 TL’ye mal olacak. Ancak aşılı ise ayda 40 TL vereceksiniz. Herhalde bu aşılanmaya teşvik edecek.

Yüksek risk grubunda olup, aşılı olan kişiler 21 günde bir PCR testi yapacak. Aşısız iseniz, her hafta PCR testi istenecek. Dolayısıyla kimse aşıyı yaptırmama noktasına gelemeyecek. Yüksek risk grubu dışındaki herkes çift aşılı olduğu takdirde ayda 1 kez antijen test yapıp, devam edecek. Sanki biraz fazla fırtına kopardık. Bugüne kadar veriler, bulaşın en çok spor salonlarında, casino, otel, barlarda olduğunu gösterdi”

