Testi pozitif çıkınca ülkeden kaçtı!

Türkiye’de yaptığı PCR testi negatif çıkan ancak KKTC’deki testi pozitif çıkan bir yolcunun, test sonucu kendisine bildirilir bildirilmez, bavulunu toplayıp otelin yan kapısından gizlice kaçtığı ve sonra da gemi ile Türkiye’ye gittiği öğrenildi



Türkiye’den önceki gece gelen bir yolcu, ülkeye girişte yapılan PCR testinin pozitif çıktığının kendisine bildirilmesi üzerine, bavulunu aldığı gibi kaldığı otelden ve ülkeden kaçtı.

Türkiye’deki test sonucu negatif olan ve ülkeye gece geç saatlerde gelen S.Y adlı kişi, dün saat 03.00 sıralarında yerleştiği Colony Hotel’deki odasından sabah saat 10.00 sıralarında KKTC’ye girişte yapılan PCR testinin pozitif çıktığının kendisine bildirilmesi üzerine otelden gizlice kaçtığı öğrenildi.

Otelin kamera kayıtlarından elinde bavulu ile otelin yan kapısından çıktığı ve Girne Turizm Limanı’na doğru yaya olarak yöneldiği tespit edilen kişinin 12.30’da kalkan gemiye binerek gerisin geriye Türkiye’ye kaçtığı belirtildi.

Bir konuklarının Covid 19 Pozitif olduğu bildirilen otel yönetiminin, kişinin odasına gittiği ve konuklarının odasında bulunmadığını tespit ettikleri ifade edilirken, herhangi bir eşyasının bulunmaması üzerine kaçtığından şüphelendikleri ve kamera kayıtlarına baktıkları öğrenildi.

Derhal polisin ve Sağlık Bakanlığı’nın arandığını ancak saatler sonra harekete geçildiğini belirten otel yöneticileri, bu arada kaçan konuk ile temas eden 4 otel personelinin karantina otellerine gönderilmek üzere Sağlık Bakanlığı’na teslim edildiğini ve 14 gün karantina kalmak durumunda kaldıkları ifade edildi.



