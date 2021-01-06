Test sonucum negatif

Bağımsız Milletvekili Mesut Genç, ilk testlerinin negatif çıktığını açıkladı



Bağımsız Milletvekili Mesut Genç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, son birkaç gündür şahsı ve ailesi ile alakalı basında yer alan fakat tamamen yanlış bilgiler içeren haberlere istinaden bir açıklama yapma ihtiyacı duyduğunu kaydetti.

Koronavirüs testinin pozitif olduğuna dair haberlerin doğru olmadığını belirten Genç, “Geçtiğimiz pazar günü eşim ile birlikte 11 aylık kızımıza da Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde test yaptırdık. Aynı gün birkaç saat içinde sonuçlar elimize ulaşmış ve Allah'a şükür tüm test sonuçları negatif çıkmıştır. Şu an itibari ile karantinadayız. Pazartesi günüde Meclis Genel kurul toplantısına katılamamamın nedeni de temaslı olduğumdan ötürüdür” dedi.

Ayrıca 1. derece temaslı ile temaslının temaslıları dahil herkesin karantinaya alındığını bildiren Genç, “İlk yapılan testlerinin tamamı negatif çıkmıştır. Bir hafta sonra tekrardan test yapılacaktır. Tedbir amaçlı olarak temaslı olmayan diğer aile fertlerimiz ile birlikte birçok köy sakini de test yaptırmış, onlar da negatif çıkmıştır. 25 Aralık günü tüm şirket çalışanlarına test yapılmış ve sonuçları negatif çıktığı gibi yine tüm çalışanlara dün de test yapılmış ve sonuçları yine negatif çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

Ailesinde çıkan toplamda 2 pozitif vaka olduğunu dile getiren Genç, vakaların çıkış noktasında pandemi hemşiresi olarak işe başlayan ve aylardır karantina otellerinde çalışan, birebir riskin içinde olan hemşire gelinleri olduğunu vurgulayarak, “Haliyle aynı evde birlikte yaşadığı eşi kuzenimin de testi pozitif çıkmıştır. Sağlık Bakanlığı ve sağlık çalışanlarımız tarafından gerekli tüm müdahaleler yapılmış, kuzenim ile birlikte eşinin de tüm testleri son derece iyi çıkmıştır. Şu an itibari ile herhangi bir risk olmayıp tedavileri sürmektedir” dedi.



