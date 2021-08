Test sonuçları karışıyor mu?

Kızına MAGEM’de PCR testi yaptıran Aysel Özüak, sonucun gün boyunca çıkmaması nedeniyle ertesi gün bu kez Mağusa Devlet Hastanesi’nde test yaptırdı. Devlet Hastanesi’ndeki sonucun 3-4 saat içinde negatif olarak gelmesinin ardından MAGEM’de yapılan sonuç pozitif çıktı







Murat ASLAN

Ülkede son günlerde artan Covid-19 vaka sayıları dikkat çekerken, vatandaşlar, devletin organizasyonsuzluğundan dolayı mağdur olması nedeniyle adeta isyan noktasına gelmiş durumda.

Gazetemize ulaşan Gazimağusa sakini Aysel Özüak isimli vatandaşımız, kızı Ödül’ün gittiği kreşte geçtiğimiz hafta görülen pozitif vakalardan dolayı temaslısı olması nedeniyle hafta sonu yaşadığı test karmaşasını bizlere aktararak artık devlete güvenin kalmadığını ifade etti.

Özüak, kızının gittiği kreşte pozitif vakalar olması nedeniyle geçtiğimiz hafta sürekli test yaptırdığını son olarak cumartesi günü Mağusa’daki PCR test merkezi olan Mağusa MAGEM’e giderek kızının temaslı olduğunu söyleyerek, kızına PCR testi yaptırdığını kendisinin ise temaslının temaslısı olduğu için antijen yaptırmak istediğini ancak çok sıra olduğu için burada yaptıramadığını anlattı. Daha sonra başka özel bir laboratuvara gidip hem kendine hem kızına antijen test yaptırdığını ve sonucun da negatif çıktığını belirten Özüak, ancak kızının MAGEM’de yaptırdığı PCR sonucunun Pazar günü sabaha kadar çıkmayınca bu kez de Mağusa Devlet Hastanesi’ne gidip orada PCR yaptırdığını söyledi. 3-4 saat sonra sonucun negatif olarak açıklandığını aktaran Özüak “Çok geçmeden Pandemi Hastanesi'nden arandım. Ödül'ün Cumartesi günkü test sonucunun pozitif olduğu söylendi. Sabahleyin tekrardan yapılan PCR sonucu negatif olunca bize doğrulama için Pazartesi tekrardan test yaptırmamız söylendi. Yaşadığım psikolojiyi size anlatamam” dedi.

Aysel Özüak pazartesi günü sabah kalkıp sistemden randevu almaya çalıştığını anlatarak “Öncelikle Tıp Merkezi'nde yapmak için. Açıkcası artık tek taraflı güvenmiyorum. Başvuru yapamadım, çünkü sistem çalışmıyordu. Ücretli yaptıralım dedik, PCR kuyruğu da oldukça yoğun olduğundan oradan çıkıp başka bir laboratuvara gittik. Paramızı ödeyip Ödül'e PCR testini yaptırdım. Ondan sonra MAGEM'e gittim” dedi.

Burada temaslı sırasından geçip PCR testini ikinci kez orada yaptırdığını belirten Özüak, kendisine bileklik takılacak diye beklediklerini ancak ne gelen ne giden olduğunu kaydetti.

MAGEM Test merkezinde kendilerinin olduğu yerde insanların ya pozitif ya da pozitif temaslısı olarak yanlarında beklediğini anlatan

Özüak “O sıcağın içinde, üstelik de o kadar riskli bir ortamda küçük çocuğu zaptetmek ne kadar mümkün, hiç umurlarında mi acaba? Oraya dokunma buraya dokunma, elini yüzüne götürme demekten bir hal oldum. Yarım saat sonra da alıp çocuğumu eve geldim. Kaçarken de oradakilere dedim ki, bileklik takılacak diye çağırdılar, yarım saati geçti burada bekliyoruz. Eve gelip taksınlar, biz gidiyoruz... diyerek oradan ayrıldım” dedi.

Bu kadar umursuzluk ve düşüncesizlik olamayacağını söyleyen Aysel Özüak, orada herkesin iç içe olduğunu bu nedenle insanların olmayacaksa, o ortamda kesinlikle pozitif olacağını vurguladı.

Sabah Yaşam Hastanesi'nde yaptığı sonucunda negatif olduğunu öğleden sonra gelen mesajla öğrendiklerini akşam saatlerinde ise yine sabah MAGEM’de yaptırdıkları doğrulama testinin sonucunun da negatif olduğunu kendilerine gelen mesajda öğrendiklerini aktaran Özüak “2 gün önce MAGEM'deki sonuçlarda karışıklık olduğu belli. Bakalım kaç pozitif kişi su an negatif diye ortalıkta dolanır” diye konuştu.

Bu salgının neden bitmediği sorusuna cevap aranıyorsa devletin kendisine bakması gerektiğini ifade eden vatandaşımız “2 gün ne çektiğimizi Allah bilir. Çocuk oyuncağı mı bu Allah aşkına!” diye isyan etti.

Pazar günü Devlet Hastanesinde test yapmamış olsaydı bir gün önceki yanlış sonuca göre şu an çocuğunun pozitif muamelesi göreceğini belirten Özüak “Bu affedilir hata değildir. Biz dün hastanede testimizi tekrarlamasak şu an Pandemi hastanesindeydik. Çocuk da resmen pozitif muamelesi görecekti. Böyle saçmalık olabilir mi?” diyerek tepkisini dile getirdi.