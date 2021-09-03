Test kaosu

Birçok özel hastane ve laboratuvar, antijen testlerinin eczanelere de verilmesine tepki göstermek amacıyla dün tüm laboratuvarlarda antijen test yapımını durdurdu. Test yaptırmak için randevu alan ve merkezlere giden vatandaşlar, “Sistem antijene kapandı, ücretli PCR var’ yanıtını aldı

Bakanlar Kurulu’nun PCR ve Antijen testlerine ilişkin sürekli değiştiği kararlar, karmaşaya neden oldu. Birçok özel hastane ve laboratuvar, antijen testlerinin eczanelere de verilmesine yönelik alınan karara tepki göstermek amacıyla dün tüm özel hastane ve laboratuvarlarda antijen test yapımını durdurdu.Önceki gün antijen testi yapmak üzere özel merkezlerden randevu alanlar, dün gittikleri merkezlerde ‘sistem antijene kapandı, ücretli PCR var’ yanıtını aldı.Sosyal medya, ‘test isyanı’ ile doldu, vatandaşlar ‘test yapmak işkenceye döndü’ yorumunda bulundu. Test merkezlerinin önünde ilerlemeyen uzun kuyruklardan yakınanlar, ‘boş yere’ beklemekten yakındı.Antijen testlerinin eczanelere de verilmesine tepki gösteren Laboratuvarlar İnisiyatifi Birliği, işin ehli olmayan eğitimini almamış bir kişinin bu testleri yapamayacağının altını çizerek, alınan bu karara tepki göstermek amacıyla dün hiçbir laboratuvarda test yapılmadı.“Eğitim almamış kişiler bedene müdahale edemez” diyen Etik Hastanesi laboratuvar sorumlusu Ulus Kasap, “Biz bu işin eğitimini aldık bir bakkal bir eczacı bunun eğitimini almıyor” diyerek yaşanılabilecek olayların örneklendirmesinde bulundu.Kasap, “Devletin Antijen testlerini eczanelere de vermesine tepki göstermek amacıyla dün tüm özel hastane ve laboratuvarlarda Antijen test yapımını durdurarak” durumu Laboratuvarlar İnisiyatifi Birliği olarak protesto ettiklerini söyledi. Söz konusu protesto kararının önceki akşam Sağlık Bakanlığı’na bildirildiğini, buna rağmen yine de Sağlık Bakanlığı sitesinde özel laboratuvarlarda Antijen testi randevusu verildiğini dile getiren Kasap, bu durumdan en büyük mağduriyetini vatandaşın yaşadığını anlattı.Antijen testlerinin eczanelere verilmesinin toplum sağlığı açısından büyük tehlike taşıdığını ifade eden Kasap, bulaşın yayılabileceğini belirtti. Eczanelerin Antijen test yapma donanımına sahip olmadığını anlatan Kasap, Sağlık Bakanlığı’nın bu karardan geri adım atması için hiçbir laboratuvarda antijen test yapılmayacağı kararını aldıklarının altını çizdi.