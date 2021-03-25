Tespit edilmeyen çok sayıda vaka var

HP Milletvekili Jale Refik Rogers, ülkede tespit edilmeyen çok sayıda vaka olduğuna dikkat çekti ve rastgele testlerin artırılması gerektiğini belirtti



Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers, bir aylık bir kapanmanın ardından başlayan yeni açılım sürecinin sürdürülebilir olması için bireylerin maske-mesafe-hijyen kurallarına devam etmesi, Sağlık Bakanlığı’nın da denetimlerin ağırlığını hissettirmesi gerektiğini söyledi.

Bir televizyon programına katılarak açıklamalarda bulunan Rogers, mümkün olduğunca rastgele testlerin sayısının artırılması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yeni bir açılım sürecindeyiz ve bu bir ay içerisinde yerel vakalarda yine artışlar görülmeye başlandı. 30’lu 40’lı sayıları gördüğümüz bir noktadayız. Bununla beraber kaynağı belli olmayan vakalarda da artış görüyoruz. Bu da aslında virüsün ülkede dolaşıyor olduğunun ve tespit edilmeyen çok sayıda vaka olduğunun da sinyali. Dolayısıyla en başından beri söylediğimiz gibi; Sağlık Bakanlığı’nın yapması gereken süreç içinde rastgele testleri mümkün olduğunca artırmak. Test sayısını ne kadar artırabilir, o oranda pozitif vakaları saptayabilir ve izole edebilirsek bu salgının hızla yayılmasını da önleyebiliriz. Bu yöntemle asemptomatik kişilerin tespit edilmesi ve virüsü yaymasını engellemek de mümkün olacaktır”



“Aşıyla ilgili geçtiğimiz dönemde üzülerek gördük ki bazı adaletsizlikler yaşandı” diyen HP Milletvekili Jale Refik Rogers, kimin sesi çok çıktıysa, o kesimin aşılandığını belirtti.



