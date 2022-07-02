Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan vurguladı: “Teşkilatımızı hep ileri geliştiriyoruz, topluma daha faydalı bir Kurum olmak için çalışmaya devam edeceğiz”

Polis teşkilatının 58. Yıldönümü nedeniyle Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan başkanlığında, polis mensuplarından oluşan heyet tarafından sırasıyla, Atatürk Anıtı, Dr. Fazıl Küçük anıtı ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın mozolesine çelenk sunuldu.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Polis teşkilatının 7/24 halkın huzur, barış ve güvenliği için görev yaptığına vurgu yapan Soyalan, araç gereç personel eksikliğine rağmen KKTC polis teşkilatının her zaman daha ileri ufuklara gittiğini kaydetti.

Polis teşkilatının yıllar içinde edindiği uzmanlık, bilgi ve tecrübesini, Türkiye’nin sağladığı imkanlarla güçlü bir şekilde geleceğe taşıdığına işaret eden Soyalan, Polis teşkilatının 58 yılda çok yol kat ettiğini, daha da güçlenmesi için kendilerini çalıştaylarla ve işbirlikleriyle geliştirdiklerini söyledi.

Halka daha sağlıklı ve iyi şekilde görev yapmak için çalıştıklarını ve iyi yollar kat ettiklerini ifade eden Soyalan, “teşkilatımızı hep ileri geliştiriyoruz, topluma daha faydalı bir Kurum olmak için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Polis Teşkilatının geçmişten bugüne büyük mesafe aldığını ifade etti.

