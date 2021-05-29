Tescilli arpada ilk hasat

KKTC’de ilk kez arpa tescili yapıldı. “Beşparmak” adı ile tescillenen arpanın ilk hasadı Güzelyurt’ta gerçekleştirildi

KKTC’de ilk kez arpa tescili yapıldı. Yüksek verimli ve adaptasyon kabiliyetine sahip bir çeşit olan ve “Beşparmak” adı ile tescillenen arpanın ilk hasadı dün Güzelyurt Tarımsal Araştırma İstasyonu’nda düzenlenen törenle gerçekleşti.Törende ilk hasadı Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu yaptı.KKTC’nin ilk tescilli arpası olan “Beşparmak”, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından, TC Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) himayesinde yürütülen ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nce finansal destek sağlanan proje kapsamında, 2013’ten beri araştırma ve adaptasyon çalışmaları sonucunda Türkiye Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü ile Enstrümantal Araştırma Enstitüsü’nce tescillendi.Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu törende yaptığı konuşmada, KKTC’de üretim alanında yeni bir tarih yazıldığını vurgulayarak, KKTC’de ilk kez bir tohumun, uluslararası standartlarda tescili yapılacak aşamaya geldiğini söyledi.2013 yılında başlayan çalışmaların 8 sene sonra hasat aşamasına geldiğini anlatan Çavuşoğlu, tohumun “Beşparmak” olarak isimlendirilip, tescillendiğini kaydetti. Tohumun dış dünyadan getirilen tohumdan geriliği olmadığını belirten ve hatta birçok konuda daha iyi durumda olduğunun altını çizen Bakan Çavuşoğlu, tohumun kardeşlenmesine, kurak yıllarda en küçük başaklarda bile tane vermesine ve olgunlaşmış başaklarda en az 1’e 60 hatta daha yüksek bir rakam tane vermesine dikkat çekti.Nazım Çavuşoğlu, Beşparmak cinsi arpadan, yağmurun iyi olduğu yıllarda dönüm başına 900 kiloya kadar verim sağlayacağını bildirdi. Çavuşoğlu, mevcut deneme arazisinde hiçbir destekleme yapılmadan beklentinin 500 kilo civarında ürün vermesi olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, bazı deneme sahalarında ise bunun 400 ile 600 kilo arasında olduğunu ifade etti.Çavuşoğlu, gerek sap oranı gerekse tane oranı ve kılçıktaki kırılma kolaylığının ve erken hasat edilebilmesinin, bu arpanın KKTC üreticilerine bir müjde olarak verilebilecek bir ürün çeşidi olduğunu gösterdiğini söyledi.Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, Güzelyurt’un kendileri için ayrı bir önemi olduğunu belirterek, Güzelyurt’un tarımda ülkenin merkezi olacağını dile getirdi.Türkiye’den gelen su sayesinde Güzelyurt’un önem kazandığını ifade eden Kelle, gelen suyla ülkenin bitki deseninin yeniden şekilleneceğini, Güzelyurt’un büyük bir katma değer yaratacağını söyledi.Ülkede ilk kez böyle bir tescil yapıldığını ve tescilli tohumun kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Kelle, ülkede yüzde 10’a varan sertifikalı tohumculuk yapıldığını, bunun da büyük oranda buğdayda olduğunu dile getirdi.KKTC’nin ilk tescilli arpası olan “Beşparmak” çeşidi arpanın tarımsal özellikleri şöyle:“Yazlık gelişme tabiatında, sağlam saplı ve yatmaya dayanıklı, kardeşlenme kapasitesi yüksek, suya ve azota tepkisi iyi, eş zamanlı olgunlaşmaya sahip, başaklanma zamanı orta erkenci, başak kırıcılığı olmayan ve kolay geniş harmanlanabilen, yüksek verimli ve adaptasyon kabiliyetine sahip bir çeşit.”