Kıb-Tek’te yapılan terfilerin yasa dışı olduğunu iddia eden El-Sen, terfilerin geri çekilmesi için hükümete 72 saat süre verdi. Türk-Sen Başkanı Bıçaklı “Partinin kurultay delegesidir diye terfi verilmez” dedi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (Kıb-Tek) yapılan terfilerin yasa dışı olduğu” gerekçesiyle Başbakanlık önünde basın açıklaması yaptı.

“Toplu İş Sözleşmesine aykırı uygulamanın geri çekilip, yasal zemine getirilmesi için hükümete 72 saat süre veren” El-Sen, aksi durumda yargıya başvuracağını açıkladı.

El-Sen’in bağlı olduğu Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı yaptığı konuşmada, “Bizim ülkemizdeki devlet, hukuk devletidir” diyerek, ülkenin Anayasası, yasaları, tüzükleri ve toplu iş sözleşmeleri olduğunu kaydetti.

Toplu iş sözleşmelerinde çalışma hayatıyla ilgili ne yapılacağının açıkça yazıldığını ifade eden Bıçaklı, “Son dönemlerde ülkede müdür, müsteşar ve bakan olan herkesin istediğini yapmaya çalıştığını” savunarak, bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Kıb-Tek çalışanlarının terfilerinin uzun yıllardan beridir yapılmadığını dile getiren Bıçaklı, toplu iş sözleşmesine göre, terfi almayı hak edenlerin, sendika ve işverenle birlikte oluşan komisyonda görüşülüp, bu çerçevede onaylanarak, yürürlüğe girmesi gerektiğini söyledi.

Terfi Komisyonu toplantıya çağrılmadan karar alındığını belirten Bıçaklı, işveren temsilcilerine, “Yaptığınız yanlıştır. Bugünden tezi yok aldığınız kararı iptal edin, geri çekin. Sendika temsilcileriyle birlikte Toplu İş Sözleşmesinin ilgili maddesine uygun olarak işlem yapın” çağrısında bulundu.

Terfilerin iptal edilmemesi durumunda sendikanın yasal haklarını kullanacağını kaydeden Bıçaklı, eylem veya hukuksal boyutta mücadelenin verileceğini ve iş yerinde çalışma barışının bozulacağını ifade etti. Bıçaklı, “Hak eden insanlara terfileri verilecek ama ‘partinin kurultay delegesidir’ diye terfi verilmez” dedi.

El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu da, ülkenin, hukukun, yasaların, toplu iş sözleşmelerinin çiğnendiği bir yer hale getirildiğini ileri sürerek, kurultay ve sermaye kesimlerinin menfaat hesaplarıyla hareket edildiğini iddia etti.

“Asla sessiz kalmayacağız” diyen Tuğcu, El-Sen ve Kıb-Tek çalışanlarının, toplum menfaatleri için direnmeye ve mücadele etmeye devam edeceğini söyledi.

“2023 yılında Güney Kıbrıs’tan 19 Milyon 300 bin Dolar’lık enerji satın alındığını” söyleyen Tuğcu, bunun sebeplerinin topluma açıklanması gerektiğini belirtti.

Tuğcu, toplu iş sözleşmesi ilkeleri hiçe sayılarak, Terfi Komisyonu ile görüşülmeden, mesai saatleri dışında Personel Şube Amirliği’ni göreve çağırıp, telefonlarına el koyularak, terfi açıklandığını iddia etti.

Hazırlanan basın açıklamasını okuyan El-Sen Genel Sekreteri Hüseyin Peksever, yasalar ve tüzüklerle, hukuk kurallarına uygun yönetilmeyen Kıb-Tek'in zarar etmeye ve verimsizliğe; toplumun da enerji krizine mahkûm edildiğini savundu.

Hükümetin kendi yaptığı ve onayladığı Devlet İhale Tüzüğü’nü rafa kaldırdığını, Merkezi İhale Komisyonu’nu yok sayarak, ihalesiz akaryakıt alımıyla KıbTek’i 20 Milyon Dolar zarara uğrattığını savunan Peksever, bunun mahkeme kararıyla kayıtlara geçtiğini ileri sürdü.

“Terfi mekanizmasının Kıb-Tek Yönetim Kurulu eliyle devre dışı bırakıldığını” ifade eden Peksever, “Toplu İş Sözleşmesi’ne aykırı son uygulamalarını, T izinlerini iptal ettikleri şekilde geri çekip, yasal zemine gelmeleri için hükümete 72 saat süre verdiklerini” söyledi.

