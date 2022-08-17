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“Terfi ve istihdamlar liyakata göre yapılacak”

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Başbakan Üstel, kamuda terfi ve istihdamların liyakata ve eğitime göre yapılacağını, bunun için gereken yasal düzenlemenin hazırlanacağını kaydetti

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“Terfi ve istihdamlar liyakata göre yapılacak”

Başbakan Ünal Üstel, bugün Girne’de devlet dairelerini ziyaret ederek, sorunlar ve ihtiyaçlar konusunda yetkililerden bilgi aldı.
Ziyaretleri sonrasında, BRT’ye açıklamada bulunan Başbakan Üstel, vatandaştan gelen sorunlara çözüm üretmek için daire müdürleri ve yetkilileri ile bire bir görüştüklerini, bu ziyaretlerin tüm ilçelerde devam edeceğini kaydetti. 
Kamu reformuna ilişkin ipuçları da veren Başbakan Üstel, kamuda terfi ve istihdamların liyakata ve eğitime göre yapılacağını, bunun için gereken yasal düzenlemenin de hazırlanacağını kaydetti.
Kamu çalışanlarının yer değiştirmesi konusunda da yasal düzenleme gerekmesi halinde yapılacağını ifade eden Başbakan, keyfi yer değiştirmelerin önüne geçileceğinin altını çizdi.
Başbakan Ünal Üstel, Bakanlıkların kurumsal yapıya kavuşturulması için de yasal çalışma başlatılacağını ve bundan sonra koalisyon pazarlıklarında bakanlıklar altındaki dairelerin değişmeyeceğini anlattı.
Sürüş ehliyeti birimlerindeki greve de değinen Başbakan Üstel, personel eksikliğinin var olduğunu ancak çözümün halkı mağdur etmek olmadığını, uzlaşı ile sorunun çözülmesi gerektiğini kaydetti.
Personel fazlası olan dairelerden ihtiyaç olan dairelere personel kaydırılması konusunu da hükümet ortaklarıyla ele alacaklarını vurgulayan Başbakan Üstel, Girne’de "iç içe geçen" bazı dairelerin de ayrı binaya taşınması için çalışacaklarını belirtti. 
 
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