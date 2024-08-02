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Terfi eden yargıçlar yemin etti

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Yüksek Adliye Kurulu kararıyla terfi eden yargıçlar bugün yemin etti.

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Terfi eden yargıçlar yemin etti
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Kurulun bugünden geçerli olmak üzere aldığı kararlara göre, Kaza Makemesi Başkanı Fatma Şenol Bedevi, Yüksek Mahkeme Yargıçlığı'na; Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Pınar Beyoğlu'nu Kaza Mahkemesi Başkanlığı'na; 

Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Kaza Mahkemesi Başkanlığı'na; Kaza Mahkemesi Yargıçları Hazan Aksun ve Umut İnan'ı da Kaza Mahkemesi Kıdemli Yagıçlığı'na atamıştı.

Yüksek Mahkeme Yargıçlığı'na terfi eden Fatma Şenol Bedevi bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın huzurunda yemin etti.

Beyoğlu, Aksun ve İnan'ın yemin törenleri ise Yüksek Adliye Kurulu üyeleri huzurunda, Yüksek Adliye Kurulu salonunda yapıldı.

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