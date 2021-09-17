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Terfi eden yargıçlar yemin etti

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Yüksek Adliye Kurulu tarafından atanan iki yeni yargıç ve kıdemli yargıçlığa atanan iki yargıç dün 9.30’da Mahkeme binası bahçesinde yapılan törende yemin ederek görevlerine başladı.

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Terfi eden yargıçlar yemin etti
 
Böylece Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Banu Soyer Ekinci Kaza Mahkemesi Başkanlığına, Kaza Mahkemesi Yargıcı Meltem Dündar Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıçlığına, Avukat Nil Elodi Çeliker ve Avukat Aysu Çakan Alakan Kaza Mahkemesi Yargıçlığı görevine başlamış oldu.
Yemin töreninde konuşan Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, yeni adli yılın açıldığına da işaret ederek, “Camia için önemli bir gün. Yeni adli yılın hayırlı olmasını dileriz” dedi.
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