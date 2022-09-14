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Terfi eden ve atanan yargıçlar açıklandı

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Yüksek Mahkeme Yargıçlığına terfi eden Bahar Duatepe yarın Cumhurbaşkanlığı’nda; Kaza Mahkemesi Başkanlığına terfi eden Hasan Dağlı, Kıdemli Yargıçlığa terfi eden Mine Güçlüer Ozankaya ve yargıçlığa atanan Nuray Necdet ise Cuma günü Yüksek Adliye Kurulu’nda yemin edecek

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Terfi eden ve atanan yargıçlar açıklandı
Yüksek Adliye Kurulu, yarından geçerli olmak üzere Kaza Mahkemesi Başkanı Bahar Duatepe’yi Yüksek Mahkeme yargıçlığına atadı.
Kurul, cuma gününden geçerli olmak üzere ise Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Hasan Dağlı’yı Kaza Mahkemesi Başkanlığına; Kaza Mahkemesi Yargıcı Mine Güçlüer Ozankaya’yı Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıçlığına ve Avukat Nuray Necdet’i de Kaza Mahkemesi yargıçlığına atadı.
Açıklamaya göre, Yüksek Mahkeme Yargıçlığına terfi eden Bahar Duatepe yarın 10.00'da Cumhurbaşkanlığı’nda; Kaza Mahkemesi Başkanlığına terfi eden Hasan Dağlı, Kıdemli Yargıçlığa terfi eden Mine Güçlüer Ozankaya ve yargıçlığa atanan Nuray Necdet ise Cuma günü saat 09.30'da Yüksek Adliye Kurulu’nda düzenlenecek törenlerle yemin ederek yeni görevlerine başlayacak.
 
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