CTP lideri Erhürman, Meclis’te yaşananları “rezalet” diye niteledi ve “Bu oyunu sürdürmeye kalkarlarsa tepkimiz zannettiklerinden daha sert olacak” dedi

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) dün sabah saatlerinde Cumhuriyet Meclisi’nde grup toplantısı yaptı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Grup toplantısı sonrasında bağımsız milletvekillerinin de katılımıyla Meclis önünde basın açıklaması yaptı.

Meclis’te yaşananları “rezalet” diye niteleyen Erhürman, “Bunun sürdürülmeyeceğine inanmak istiyoruz” diye konuştu.

Meclis Başkanlığı seçiminin tamamlanmadığını, bunun Meclis hukukçularının görüşüyle sabit olduğunu kaydeden Erhürman, Meclis hukukçularının ayrıca Başkanlık Divanı'nın toplanması gerektiğini yazılı olarak beyan ettiğini belirtti.

Erhürman, “Tüm bunlara rağmen kendine ‘hükümet’ diyen bu yapı biz Meclis Başkanı’nı seçtik iddiasını sürdürmeye çalışıyor” dedi.

Kamuoyunda da Meclis Başkanı’nın usulüne ve hukuka uygun olarak seçildiği yönünde bir kanaat olmadığını söyleyen Erhürman, CTP’nin bu koşulda Meclis Genel Kurulu’nda bulunmasının söz konusu olmayacağını, Meclis’in usulüne uygun olarak açılmasıyla toplantıya gireceklerini kaydetti.

Erhürman, “Önce bu seçimin tamamlanması gerekir, ondan sonra CTP Meclis Başkan Yardımcısı adayını gösterecek. Bu seçim tamamlanmadan Meclis Başkan Yardımcısı seçimine geçmek mümkün değildir” dedi.

Erhürman, hukuken Meclis Başkanı olmayan birinin fiilen Meclis Başkanlığı koltuğuna oturamayacağını kaydederek, “Bu oyunu sürdürmeye kalkarlarsa bu gerginliğe oynamak, şu ana kadar yaptıkları darbeyi daha yukarı çekmek demektir. Tepkimiz zannettiklerinden daha sert olacak” dedi.

Hükümeti akıl yoluna davet ettiklerini, aklın yolunun da halk olduğunu belirterek erken seçime işaret eden Tufan Erhürman, “Amaçları erken seçimi biraz daha ertelemekse önlerinde tek bir yol var, bu sözde seçilmiş Meclis Başkanı’nı bir an önce istifa ettirecekler ve tekrardan seçim yapacaklar” diye konuştu.