Tepki çeken paylaşım

Cumhurbaşkanı Tatar, Gaziveren’de vatandaşlarla birlikte Beşiktaş’ın maçını izledi. Tatar’ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta bulunan 9 kişinin maske takmaması dikkat çekti



Covid-19’a yönelik yerel bulaş artarken, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “maske, mesafe” kurallarının da ihmal edildiği paylaşımı tepki topladı.

Tatar önceki gün kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Gaziveren’de fotoğraf paylaştı. Tatar, fotoğrafa “Gaziveran’da maçı izledik. Beşiktaş 2-0 kazandı” şeklinde mesaj yazdı.

Cumhurbaşkanı’nın çok sayıda yurttaşla birlikte sosyal mesafe kullarına uymadan, çoğunluğun maskesiz olduğu görüntü “Bulaşıcı Hastalık Üst Kurulu”nun açıkladığı tedbirleri de dikkate almıyor.

Fotoğrafta bulunan 9 kişinin maske takmaması sadece Ersin Tatar’ın maske takması tepkilere neden olurken konu dünkü mecliste de tartışıldı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, meclis kürsüsünde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a kurallara uymasını ileteceğini söyledi.

CTP milletvekili Asım Akansoy’un sorusu üzerine konuşan Pilli, herkesin kurallara uyması gerektiğine dikkat çekerek “Ben cumhurbaşkanına ileteceğim” ifadelerini kullandı.

