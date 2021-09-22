Tepki çeken kontrol

Çatalköy’de lüks bir villanın korumaları, yoldan geçen kişilerden kimliklerini göstermesini istedi



Çatalköy’de dün vatandaşlara bazı özel güvenlik elemanları tarafından kimlik kontrolü yapılmak istenmesi tepki çekti.

Kırlangıç Sokak üzerinden dağ yoluna gitmek üzere araçlarıyla yola koyulan bir grup vatandaş, bölgede yüksek duvarlarla çevrili olan bir villanın yanına geldikleri anda, siyah kıyafetli ve ellerinde telsiz bulunan kişilerin engeliyle karşılaştı.

Söz konusu kişilerin aracın önünü kestiği ve araçta bulunan kişilerden kimliklerini göstermesini istediği öğrenildi. Vatandaşlara korku salan söz konusu güvenlik ekibinin bölgede yaşayan İngiliz asıllı bir kişinin korumaları olduğu belirtildi.

Girne bölgesinde çok sayıda apartman türü gayrimenkula sahip olduğu öğrenilen söz konusu İngiliz asıllı kişinin onlarca koruması olduğu ve güvenlik ekiplerinin de 24 saat boyunca dönüşümlü olarak görev yaptığı öğrenildi.

Bölge sakinleri bu şahsın kim olduğunun merak konusu olduğunu belirtti ve bu kadar güvenlikle cumhurbaşkanının bile korunmadığını söyledi.

