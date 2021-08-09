Tepki çeken karar

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya'nın Gaziveren Köyü'ne ait sahile, Siyonist İsrailli bir iş adamının ismini vermesi büyük tepkiye yol açtı

Lefke’ye bağlı Gaziveren Köyü’nde İsrail firmasına ait sitenin karşısında yer alan ve devlete ait bir kumsal alana İsrailli Amikam Marhoom adlı iş adamının adının verilmesi tepkilere yol açtı.Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, belediye meclisi kararı olmadan Gaziveren Köyü'ne ait kumsala, 22 Ekim 2020'de hayatını kaybeden İsrailli iş adamı Amikam Marhoom'un ismini verdi.Sahile Amikam Marhoom'u isminin verilmesinin ardından spor etkinliği adı altında farklı faaliyetlerle bölgede İsrail'i etkileştirme çabaları dikkat çekiyor. Ayrıca Cihan Erdoğan isimli bir sosyal medya kullanıcı ise Amikam Marhoom'u anma programı düzenleneceği paylaşımında bulundu.Lefke'deki Gaziveren Köyü'ndeki sahile Amikam Marhoom'un isminin verilmesine ayrıca yöre halkından da çeşitli tepkiler geliyor.Lefke Belediyesi'nin kararına tepki gösteren bir vatandaş, “Yüzlerce şehidimiz var, neden şehitlerimizin ismi verilmedi de her gün Filistin’i işgal eden bir devletin vatandaşının adı bu sahile verildi? Bunun yanında Beşparmak Dağları’ndan getirilen bir taş kesildi ve kocaman bir büste benzer bir yapı yapıldı” diye tepki gösterdi.