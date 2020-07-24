Tepki çeken atama

Polis Genel Müdürlüğü’nün dün yaptığı nakiller sonucunda meslek hayatı başarılarla dolu Aslan Coşkun’un Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne atanması Girne halkında huzursuzluk yarattı. Aslan Coşkun’un Girne bölgesinde sayısız cinayet, hırsızlık, sanal bet baronlarına yapmış olduğu operasyonlarla bölgeye huzur ve güven getirmişti. Aslan Coşkun Girne Adli Şubeye ülkede kaos yaratan meşur kuyumcu soygunundan sonra getirilmiş ve olayı da başarılı bir şekilde aydınlatmıştı.
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