"Tepki açıklamaları bittiyse, harekete geçelim"

Halkın Partisi Başkanı Kudret Özersay, Rum tarafının özellikle turizm sektörünü baltalamak amacıyla gerçekleştirdiği eylemler karşısında Kıbrıs Türk tarafının tepki vermek yerine somut tedbirler alması gerektiğini vurguladı

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla Rum tarafının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik politikalarını eleştirdi. Özersay, Rum tarafının özellikle turizm sektörünü baltalamak amacıyla gerçekleştirdiği eylemler karşısında Kıbrıs Türk tarafının tepki vermek yerine somut tedbirler alması gerektiğini vurguladı.

Özersay, Kıbrıs sorunu çerçevesinde Rum tarafının tutumunu eleştirirken, bu politikaların farklı dönemlerde devam ettiğini belirtti. Rum yönetiminin geçmişten bugüne limanlara gelen gemi kaptanlarını tutuklamak, kuzeyde mal alan veya yatırım yapanlara Avrupa tutuklama emri çıkarmak ve Kıbrıslı Türklerin uluslararası etkinliklere katılımını engellemek gibi adımlar attığını hatırlatan Özersay, bu tür uygulamaların federal çözüm müzakereleri sürecinde de, iki devletli çözüm tezi döneminde de devam ettiğini söyledi.

Özersay, son dönemde Rum tarafının turizme yönelik yaptıkları karşısında iç politika malzemesi olarak suçlama oyunlarına girilmemesi gerektiğini belirtti. Özersay, "Toplumsal ihtiyacımız tepki değil tedbirdir. Sıra sıra kınama ve tepki açıklamaları bittiyse artık ne yapacağımızı oturup konuşsak ve harekete geçsek, memleket için daha iyi olmaz mı?" ifadeleriyle, Kıbrıs Türk tarafının bir araya gelerek bu konuda somut adımlar atması gerektiğinin altını çizdi.