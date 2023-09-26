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Tepebaşı köy halkı ilkokula bağışta bulundu

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Tepebaşı köy halkı ilkokula bağışta bulundu
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Tepebaşı bölge halkı, Tepebaşı İlkokuluna bağışta bulundu.
Tepebaşı köy muhtarı Serhat Keyfiala öncülüğünde bölge halkının ilkokulun ihtiyaçları için 25 bin TL bağışta bulunduğu bildirildi.
Halkının desteğiyle toplanan bağış okul yetkililerine teslim edildi.
Keyfiala, Tepebaşı halkına dayanışmaları için teşekkür ederken, okul yönetimi de yapılan nakdi yardımlar nedeni ile Keyfiala’ya teşekkür belgesi taktim etti.
 
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