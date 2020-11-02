banner480
banner69
“Okullardaki vakaların nedeni okul dışı faaliyetler ve taşımacılıktaki denetimsizlikler”
“Okullardaki vakaların nedeni okul dışı faaliyetler ve taşımacılıktaki denetimsizlikler”
13 0
“Tüm uyarılarımıza rağmen grip aşıları henüz daha ülkemize gelmemiştir”
“Tüm uyarılarımıza rağmen grip aşıları henüz daha ülkemize gelmemiştir”
10 0
 
Lağım kokuları içindeki güzellik
Lağım kokuları içindeki güzellik
16 0
Zirveye Denner tırmandı
Zirveye Denner tırmandı
18 0
LTB’den okullara 200 tablet
LTB’den okullara 200 tablet
20 0
Deprem Yunan adası Sisam'ı da vurdu
Deprem Yunan adası Sisam'ı da vurdu
64 0
Merit Lefkoşa Hotel 12 hizmet yılını personeliyle kutladı
Merit Lefkoşa Hotel 12 hizmet yılını personeliyle kutladı
26 0
banner529

“Teneke Çocuk” projesinin 11’inci etkinliği Lefkoşa’da yapıldı

banner476

Alüminyum tenekelerin toplanarak satılması ve gelirin çocuk hastanelerine bağışlanmasını içeren Teneke Çocuk projesinin 11’inci etkinliği, Lefkoşa Sanayi Bölgesinde önceki gün yapıldı

“Teneke Çocuk” projesinin 11’inci etkinliği Lefkoşa’da yapıldı
 
Yeşil Barış Hareketi’nden verilen bilgiye göre, 11’inci etkinlik, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Organize Sanayi Bölgesi Teknik Servis Birimi’nde yer alan toplama alanında yapıldı.
Yeşil Barış Hareketi Başkanı Feriha Tel, her bölgede toplanan alüminyum tenekelerin satışından elde edilen gelirin o bölgedeki hastanenin çocuk bölümüne bağışlandığını ve projenin isminin de bundan dolayı Teneke Çocuk olduğunu söyledi. 
Proje ile amaçlarının toplumu geri dönüşüm bilincine hazır duruma getirmek olduğunu belirten Tel, “Toplama alanı denilen çöplük gibi yerlerde ve Güngör’de atık miktarını azaltmak istiyoruz. Bu nedenle, geri dönüştürülebilecek her şeyin geri dönüşüme gitmesini talep ediyoruz” dedi. 
Yeşil Barış Hareketi Kurumsal İletişim Sorumlusu Tuğberk Kaya ise, “Lefkoşa bölgesinde bulunan toplama kafeslerine atılan metallerin ayrıştırma merkezine götürüldüğünü, alüminyum ve metallerin ayrıştırılmasının ardından preslendiğini kaydetti.
Kaya, “Proje kapsamında çevre farkındalığını artırarak, geri dönüşümün ülkemizde de yapılabilir olduğunu göstermek ve sürdürülebilir bir katı atık politikasının temellerini oluşturmak için 2014 yılında başlattığımız projemizi hala gönüllülerimizle birlikte yürütmekteyiz.” dedi. 
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.