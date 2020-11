Temsilciliklere Para Akıyor

KKTC'nin 27 temsilciliğinde 39 araç var. Bunların büyük bir bölümü Mercedes. Lüks Mercedes'lerin yanı sıra Cadillac ve Lincoln gibi pahalı araçlar da makam aracı olarak kullanılıyor

KKTC ciddi bir ekonomik kriz yaşıyor. Ancak hazırlanan 2021 yılı bütçesi incelendiğinde lüks alışkanlıkların devam ettiği görülüyor. KKTC'yi temsilen Türkiye’de 7, dünya genelinde ise toplam 27 farklı temsilciliğimiz bulunuyor. Ciddi bir ekonomik sıkıntıdan geçen ülkede temsilcilikler için 2021 taslak bütçesinde tam 80 milyon TL’lik bütçe ayrılmış durumda.Seskıbrıs’ın haberine göre bütçenin detayları incelendiği zaman bazı temsilciliklerindeki lüks dikkat çekiyor.Temsilciliklerimizin 17’si Türkiye’de, 22’si yurt dışında olmak üzere toplam 39 aracı var. Araçların büyük bir çoğunluğu Mercedes… Bazıları oldukça lüks…Türkiye’deki 7 temsilciliğimizde toplam 17 araç var. 17 aracın 11’inin Almanların lüks aracı Mercedes olması dikkat çekiyor.Amerika’daki iki farklı temsilciliğimizde ise bir Cadillac bir de Lincoln makam araçlarımız var.Ankara ve İstanbul’da 5, Mersin’de 3 diğer temsilciliklerimizde ise 1’er adet araç var.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a alınan lüks makam aracının aynısı Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu’nda da makam aracı olarak bulunuyor.. Ankara Büyükelçiliği’nin sahip olduğu 5 aracın ikisi Mercedes…Ankara’daki Büyükelçimizin makam aracı Mercedes S350..İstanbul’da da benzer bir durum var… İki adet Mercedes E 350 süper lüks aracın yanı sıra bir adet de eski model Mercedes araç İstanbul’daki Başkonsolosluğun emrinde!Ankara ve İstanbul dışında kalan Başkonsolosluklarımızda makam araçları daha mütevazi modeller da olsa yine de Mercedes!KKTC’nin dünyanın 20 farklı noktasında temsilciliği var. Amerika’da New York ve Washington olmak üzere iki temsilciliğimiz bulunuyor. Her iki yerdeki temsilcilerimizin kullanımına verilen makam araçlarının oldukça lüks araçlar olması dikkat çekiyor.New York temsilcimizin makam aracı ünlü Amerikan markası Lincoln… Elçimiz Lincoln Continental marka makam aracı ile KKTC’yi temsil ederken, Washington temsilcimiz ise bir başka Amerikan malı lüks markayı tercih etmiş. Washington’daki makam aracımız da Cadillac XTS..Dünyanın farklı noktalarındaki 20 temsilciliğimizde toplam 22 araç var. Lincoln’denCadillac’a, Mercedes’ten BMW’ye, Volvo’dan Audi’ye çok farklı modellerde araçlar temsilciliklerimizde mevcut..Araç sayılarına bakıldığı zaman Türkiye dışındaki temsilciliklerde en fazla araç İslamabad’daki temsilciğimizde. Buraya 4 adet araç tahsis edilmiş durumda. Londra Temsilciliğimizde ise 2 araç var. Diğer tüm temsilciliklerimizde 1 araç var, onlar da makam araçlarıTemsilciliklerimizde kaç araç varAnkara Büyükelçiliği: 5 araçİstanbul Başkonsolosluğu: 5 araçMersin Başkonsolosluğu: 3 araçİzmir Başkonsolosluğu: 1 araçAntalya Başkonsolosluğu: 1 araçTrabzon Başkonsolosluğu: 1 araçLondra Temsilciliği: 2 araçNew York Temsilciliği: 1 araçBrüksel Temsilciliği: 2 araçWashinton Temsilciliği: 1 araçİslamabad Temsilciliği: 4 araçAbu Dhabi Temsilciliği: 1 araçBakü Temsilciliği: 1 araçCenevre Temsilciliği: 1 araçRoma Temsilciliği: 1 araçKuveyt Temsilciliği: 1 araçMuskat Temsilciliği: 1 araçManama Temsilciliği: 1 araçStockholm Temsilciliği: 1 araçBerlin Temsilciliği: 1 araçStrazburg Temsilciliği: 1 araçBudapeşte Temsilciliği: 1 araçHelsinki Temsilciliği: 1 araç3.5 milyar açık öngörülen 2021 yılı bütçesinde 27 temsilciliği için tam 80 milyon TL'lik kaynak ayrıldıEkonomik krizin kırıp geçirdiği KKTC’de, 9 milyar 790 milyon TL olan 2021 taslak bütçesinde yurt dışı temsilcilikler için ayrılan 80 milyon TL’lik rakam dudak uçuklatıyor.Seskıbrıs’ın haberine göre Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’na bağlı bu temsilcilikler için 2021 yılında KKTC bütçesinden tam olarak 80 milyon 70 bin 900 TL çıkacak.Temsilciliklerin etkinliği ya da faydaları her dönemim tartışma konuları arasında yer alıyor… Bir çok temsilciliğin hiçbir iş yapmadığından şikayet edilirken, bütçe içerisinde ayrılan rakamlar işse dudak uçuklatıyor.KKTC’nin Türkiye’de 7 olmak üzere dünya çapında toplam 27 temsilciliği var.Türkiye’nin Başkenti Ankara’daki elçiliğimizin yanı sıra İstanbul, İzmir, Mersin, Gaziantep, Antalya ve Trabzon Başkonsolosluklarımız bulunuyor.Türkiye’deki temsilciliklerde en yüksek bütçe Ankara Büyükelçiliği’ne ait. Ankara Büyükelçiliği için 2021 yılı bütçesinde 7 milyon 107 bin 500 TL’lik bir kaynak ayrıldı. İkinci sırada ise 5 milyon 317 bin 500 TL’lik bütçesi ile İstanbul Başkonsolosluğu var.Türkiye’deki temsilciliklerimiz arasında en düşük bütçe ise 624 bin 100 TL ile Gaziantep Başkonsolosluğuna ait…KKTC’nin dünyada temsil edildiği merkezler şöyle: Londra (İngiltere), New York, Washington ( ABD), Brüksel, İslamabad (Pakistan), Abu Dhabi (Birleşik Arap Emirlikleri), Bakü (Azerbaycan), Cenevre (İsviçre), Doha (Katar), Roma (İtalya), Kuveyt, Tel Aviv ( İsrail), Muskat (Umman), Manama (Bahreyn), Bişkek (Kırgızistan), Stocholm (İsveç), Berlin ( Almanya), Strazburg ( Fransa), Budapeşte (Macaristan) ve Helsinki (Fillandiya)Yabancı ülkelerdeki temsilcilikler içinde Londra en yüksek bütçe ile dikkat çekiyor. Londra temsilciliği için 2021 yılında tam tamına 13 milyon 380 bin 600 TL kaynak ayrıldı. İkinci sırada ise 7 milyon 345 bin 300 TL’lik bütçe ile New York Temsilciği geliyor..Yurt dışındaki temsilcilikler arasında en düşük rakam ise İsrail’deki Tel Aviv Temsilciliği’ne ayrıldı. Tel Aviv için sadece 675 bin TL’lik bir kaynak ayrıldı.1. Ankara Büyükelçiliği: 7 milyon 107 bin 500 TL2. İstanbul Başkonsolosluğu: 5 milyon 317 bin 500 TL3. Mersin Başkonsolosluğu: 2 milyon 390 bn600 TL4. İzmir başkonsolosluğu: 2 milyon 271 bin 900 TL5. Gaziantep Başkonsolosluğu: 624 bin 100 TL6. Antalya Başkonsolosluğu: 884 bin 900 TL7. Trabzon Başkonsolosluğu: 721 bin 200 TL8. Londra Temsilciliği: 13 milyon 380 bin 600 TL9. New York Temsilciliği: 7 milyon 345 bin 300 TL10. Brüksel Temsilciliği: 5 milyon 6 bin 200 TL11. Washington Temsilciliği: 3 milyon 569 bin 100 TL12. İslamabad Temsilciliği: 2 milyon 751 bin 700 TL13. Abu Dhabi Temsilciliği: 1 milyon 824 bin 200 TL14. Bakü Temsilciliği: 2 milyon 334 bin 400 TL15. Cenevre Temsilciliği: 4 milyon 258 bin 100 TL16. Doha: 2 milyon 580 bin 200 TL17. Roma: 2 milyon 133 bin 100 TL18. Kuveyt: 1 milyon 930 bin 900 TL19. Tel Aviv Temsilciliği: 675 bin TL20. Muskat Temsilciliği: 1 milyon 420 bin 800 TL21. Manama Temsilciliği: 1 milyon 7 bin 300 TL22. Bişkek Temsilciliği: 1 milyon 42 bin 600 TL23. Stocholm Temsilciliği: 1 milyon 959 bin 400 TL24. Berlin Temsilciliği: 2 milyon 588 bin 100 TL25. Strazburg Temsilciliği: 1 milyon 676 bin 100 TL26. Budapeşte Temsilciliği: 1 milyon 6 bin 800 TL27. Helsinki Temsilciliği: 2 milyon 263 bin 300 TL