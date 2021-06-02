Temmuz'da aşısız girişler başlayacak

Vaka sayılarında artış yaşanmadığı takdirde Temmuz ayında aşısız kişilerin ülkeye çift PCR’la kabul edilmesi planlanıyor



Sağlık Bakanı Ünal Üstel, vaka sayılarında artış yaşanmaması halinde Temmuz ayında, aşısız kişileri ülkeye çift PCR’la kabul etmeyi planladıklarını açıkladı.

Ünal Üstel, Kanal T’de açıklamalarda bulundu.

Üstel, vaka sayılarında artış yaşanmaz ise Temmuz ayının ilk haftasında aşısız insanların da ülkeye kabul edilmesi kapsamında çalışmaların yürütüldüğünü de belirtti ve çift PCR’la girişlere izin verileceğini aktardı.

“Adım adım açılımları yapıyoruz… İnsanımız biraz daha sabırlı olursa sokağa çıkma yasağının saatini de 24.00’e çekeceğiz” diyen Üstel, kontrollü gidilmesi halinde bu yazın kaybedilmeyeceğini dile getirdi.

4 Haziran’dan sonra ülkenin kademeli olarak dışarıya açılacağını anlatan Üstel, rengi yeşil olan ülkelerden gelecek olan kişilerin çift PCR’la gelebileceğini ifade etti.

Üstel, İngiltere’deki öğrencilerin ev karantinasıyla ülkeye gelebildiğini dile getirdi.

Üstel, 18 yaş altı çocuklarda aşı ve karantina şartı olmadığını ancak 18 yaşından büyük olanlar 10 günlük ev karantinasına tabi tutulacağını kaydetti.

