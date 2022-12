“Temelini attığımız projelerle şimdiye ve geleceğe yatırım yaptık”

Girne Belediye Başkanı Bağımsız Belediye Başkan Adayı Nidai Güngördü, 2014 yılından bugüne sekiz buçuk yıllık belediye başkanlığı sürecinde, hızlı bir şekilde büyüyen Girne’de yaptıkları yatırımlarla, imar planından, hayvan barınağına, yeni hizmet binasından, sosyal yaşam merkezine ve 240 dönümlük orman arazisini belediye kullanımına alınmasıyla alt yapıdan üst yapıya geleceğe yatırım yaptıklarına dikkat çekti.

İçme su borularının değişiminden, asfalt işlerine, belediyeciliğin rutin işleri yanında insan odaklı çalışmalarla, modern bir kent için çalıştıklarını ifade eden Güngördü, Girne’yi sosyal belediyecilikte ülkenin en başarılı belediyeler arasında olduklarını söyledi. Kültür Sanat’ta da bayrağı Girne’nin aldığına dikkat çeken Güngördü, yeşil alanlar, rekreasyon alanları, gençlik merkezi, gündüz yaşlı bakım evi, kent müzesi, Kordonboyu projesi ve daha birçok yatırımla da kısa bir süre içerisinde değişimi başlattıkları Girne’de temelini attıkları projelerle şimdiye ve geleceğe yatırım yaptıklarını söyledi.

KENT MERKEZİNDEKİ SORUNLAR KISA SÜREDE HAFİFLEYECEK



Güngördü, Mayıs 2010 tarihinde Bakanlar Kurulu’nun bir Emirname ile Girne’yi (Girne Merkez) 3 katlı yapılaşmadan 10 katlı yapılaşmaya çıkaran kararının kentte nüfus yoğunluğu ve trafik gibi birçok sorunu da beraberinde getirdiğine dikkat çekti.

Güngördü, “Biz göreve geldikten sonra, Temmuz 2014 tarihinde, Girne Merkez’de 10 katlı yapılaşmaları 7 kata (ana yollarda), diğer bölgelerde ise 5 kata indirdik. Daha sonra ise Şubat 2018 tarihinde Girne-Çatalköy ortak imar planına geçtik ve böylece tüm Girne 5 kat olarak sınırlandırılmış olup, tüm köylerde ise 2 kat uygulamasına devam edilmiştir. Bu plan 2038 yılına kadar yürürlüktedir. Görülecektir ki, plandaki diğer uygulamalarla beraber kent merkezindeki sorunlar kısa süre sonra hafifleyecektir.” dedi.

GÜNEY DOĞUYA YENİ BİR KAÇIŞ YOLU PROJESİ İLE TRAFİKTE RAHATLAMA YAŞANACAK



Kentin en büyük sorunlarından trafik konusunda yaşanan sıkıntılarla ilgili ileriki dönemde nasıl bir vizyon ortaya koyacakları ile ilgili bilgi veren Güngördü, "Bu şehirde trafik sorunu var. Çünkü altyapı düşünülmeden 2010 yılında çok katlı binalara izin verilmiş, şehir trafiği bu kaotik ortama sürüklenmiştir" dedi. Güngördü, hiçbir analiz yapılmadan, verilen izinlerin bu günkü duruma neden olduğunun altını çizerek, göreve geldikleri günlerde hazırladıkları Trafik Master Planı kapsamında çeşitli kavşak ve çember düzenlemeleri yanında birçok çalışma gerçekleştirdiklerini de hatırlattı. Güngördü, belediyenin tüm yaptığı düzenlemelere rağmen bu bölgelerde yaşanan trafik sıkışıklığını çözemediğini anlatarak, “Trafikle ilgili yaptığımız çalışmalarda doğu çevre yolunun olmaması şehir içindeki trafiği olumsuz etkilediğini her zaman söylemekteyiz. Bu nedenle belediyemiz kısmi bir çözüm olarak Bellapais istikametinden Doğanköy yönüne doğru toplam uzunluğu 1,100 metre olan yeni bir yol çalışmasını hızlandırmış, alt yapısını tamamlamış ve köprü çalışmaları sonuçlanmıştır. Asfalt ve oto korkulukların da tamamlanması ile seçimden önce bu yolu hizmete açmayı hedeflemekteyiz. Doğudan gelen araçların batıya geçişlerinde ciddi bir rahatlama ve trafik yükünün azalacağına inanmaktayız. Bu konudaki toplam masrafımızın 4 milyon Türk Lirası olmuştur” dedi.



BİR SORUN DA TOPLU TAŞIMA, 40 ADET KORUNAKLI VE KORUNAKSIZ DURAK İNŞA ETTİK DURAKLAR KULLANILMIYOR



Güngördü, trafikte başka bir olumsuzluğa neden minibüs taşımacılığı konusuna değinerek, güzergahların Ulaştırma Bakanlığınca belirlendiğini anlattı. Güngördü, bu konuda belediyeden kaynaklanan bir denetim zafiyeti olmadığını söyleyerek, bu konunun yasal düzenleme ile çözülebileceğine işaret etti. Belediyenin standartlara uygun 40 durak inşa ettiğini, bu durakların kullanılmaması ve güzergaha uymamaları nedeniyle de sorunlar yaşandığını, toplu taşımacılarla çok sayıda toplantılar yapıldığını, Ulaştırma Bakanlığında toplantılar yapıldığını, ancak önerilerin de sonuçsuz kaldığını anlattı. Bu konudaki gerekli takibi tekrardan yapacaklarına değindi.

11 KİLOMETRE KALDIRIMLA KÖYLER MERKEZE BAĞLANDI

Güngördü, tüm bölgelerdeki eksik kaldırımların son sekiz yıl içerisinde tamamlandığını ve tüm köyleri şehir merkezine kaldırım ağı ile bağlandığına dikkat çekti. Kaldırımların standart kaldırım olup, engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde yapıldığını belirterek, yapılan kaldırımların toplam uzunluğunun 11 kilometre olduğunu söyledi.



GİRNE YENİDEN NEFES ALACAK



Güngördü, kentte yapılaşma ve nüfus yoğunluğuna paralel yeşil alanların ve rekreasyon alanlarının azlığıyla ilgili de son iki dönemde büyük bir irade ortaya koyduklarına, kişi başına düşen yeşil alan miktarını şimdiden 3 metrekareden 9 metrekareye çıkardık dikkat çekerek, Devletten dört farklı noktada 240 dönümlük orman arazisini belediyeye tahsis etmesi yönünde bir başarı sağladıklarını söyledi.

Güngördü, dört bölgede orman arazileri içerisine doğa parkı, rekreasyon alanı ve yürüyüş yolları yapmayı hedeflediklerini ve ileriki dört yıllık süreçte de kent halkının yaşamını rahatlatıcı bu projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

Güngördü, “Girne-Alsancak Çevre Yolu güneyinde bulunan 44 dönüm içerisindeki projemiz hazırlanmış olup uygulamada ise birinci parkur büyük oranda tamamlanmıştır ve 13 Kasım 2022 tarihinde ise projenin tümü gerçekleştirdiğimiz etkinlikle katılımcılara tanıtılmıştır. Bu konudaki proje kapsamındaki 2 parkur, 2 tırmanma şeridi, seyir terasları ve spor alanlarının yeni yılın bahar aylarında tamamlanması hedeflenmektedir. Doğal patikalar şeklinde düzenlenecek olan yürüyüş yollarında bordür ve parke taşı kullanılmayacaktır. Kuş yuvaları ve diğer bazı canlılar için doğal yaşam alanları da söz konusu alana yerleştirilecektir. Diğer orman arazileri için ise projelendirme çalışmalarımız devam etmekte olup, hedefimiz şehirde kişi başına düşen yeşil alan miktarını daha fazla artırmak ve kente nefes aldırmaktır.” dedi.

Öte yandan, aktif olarak kullanılan üç çocuk parkının sayısının 17' ye çıkarıldığını belirten Güngördü, Karakum’daki Sanat Parkı, Zeytinlik Parkı’nın yeniden düzenlenmesi, Ozanköy Yolu üzerindeki 8 Mart Parkı, Salih Miroğlu Caddesi üzerindeki Başel Parkı, Gelin Kuşu Parkı, Defne Parkı, vb parkların bölgeye kazandırıldığını anlattı.



ANTİK LİMANDA TURİZM BAKANLIĞI YETKİ ALIP PROJE BAŞLATTI



Girne’nin en önemli noktalarından Antik Liman ile ilgili yaşanan sorunlarla ilgili de açıklamalarda bulunan Güngördü, bu bölgede yıllardır yetki karmaşası yaşandığını hatırlatarak, Turizm Bakanlığının yetki alıp olumsuzlukları ortadan kaldırmak için proje hazırladığını ve işin başladığını söyledi.



Güngördü, Antik Limanda altyapı ve üst yapı düzenlemelerine başlandığını, bina ve işletme sahipleriyle toplantılar yapıldığını söyleyerek belediye mimar ve mühendislerinin de bu projeye katkı koyduğunu belirtti.

Güngördü, yetki karmaşasına rağmen belediyenin de limanda çalışmalarına devam ettiğine dikkat çekerek hoş olmayan görüntülerin ortadan kalkması için limanda köklü bir temizlik yaptıklarını anlattı. Güngördü, “Antik Limanın önemli bir parçası olan mendirekte de, ciddi bir bakım ve onarım ihtiyacı vardır. 2014 yılında şiddetli dalgalar neticesinde yıkılan ve zarar gören mendireğin geçici tamiratı 2015 yılında belediyemiz tarafından yapılmış, mendirek asfaltlanmış ve böylece mendirek koruma altına alınmıştır ve daha çok tahrip olmasının önüne geçilmiş oldu.” dedi. Güngördü, hareket halindeki araçlara belediyenin müdahale edemediğini de hatırlatarak, toplu taşıma ile ilgili sorunların ortaya kalkması için konuyu yeniden gündeme getireceklerinin altını çizdi.





KORDONBOYU DÜZENLEME PROJEMİZİ MASAYA KOYDUK

Turizm Bakanlığının projesi tamamlanınca belediyenin Antik liman için bir sekreterya oluşturacağını ifade eden Güngördü, yaklaşık 20 milyon harcanarak yapılacak düzenlemenin korunması için belediyenin de mutlaka işin içerisinde olacağına dikkat çekti.

Güngördü, Girne Belediyesi'nin de Limanda yapılacak bu çalışmalara ek olarak hazırda bulunan, Dome Hotel ve Dallas Büfe arası için hazırlanan Kordonboyu Düzenleme Projesini hayata getireceklerini söyledi. Güngördü, “Projemiz bütün detaylarına kadar hazırdır. Antik Limanda bu yetki sorununun ortadan kalkmasını bekliyorduk. Bu durum da ortadan kalktı. Böylece biz de kenti projemizi hayata geçireceğiz" dedi.



ÇOCUKLARIMIZ VE EĞİTİM KONUSUNDA CİDDİ YATIRIM YAPTIK



Belediyenin okullarla sıkı ilişki içinde olduğuna dikkat çeken Güngördü, emlak vergilerinden toplanan paranın yüzde 15ini devlet okullarına harcamak zorunluluğunu hatırlatarak Girne Belediyesi’nde bu gelirin yaklaşık olarak yüzde 30-35ini kamu okullarındaki altyapı eksikliklerinin tamamlanmasına harcandığına işaret etti. Güngördü, yapılan işlerle ilgili örnekler verdi. 19 Mayıs TMK’ne kapalı kültür merkezi ve yeni sınıfların ilavesi, Maarif Ana okuluna yeni çocuk oyun grupları, Hasan Cafer Orta Okuluna tam donanımlı yeni öğretmenler odası, Anafartalar Lisesine yaklaşık 700 adet sandalye, basketbol sahasının asfaltlanması ayrıca bu okulumuzda yıllardır bodrum katta ve çok kötü durumda olan tüm tuvaletler iptal edilmiş ve onun yerine dışarıya on kız on erkek tuvaleti yapıldığını anlattı. Karaoğlanoğlu İlkokuluna Otopark, çevre düzenlemesi ve çeşme, tüm okulların bakım ve onarımları, Nejat Konuk Ortaokulunun tüm asfaltlama ve çevre düzenlemesi gerçekleştirildiğini kaydetti.



ÇOCUK VE KADIN DOSTU BİR KENT

Öte yandan Güngördü, belediyenin yaz ve kış tatillerinde ve tüm yıl boyunca çeşitli kurslar ve atölye çalışmalarıyla da çocukların eğitim ve gelişimlerini desteklediklerini ifade ederek, çocuk dostu bir kent adına çalışmalarında öncelikler verdiklerini söyledi. Kültür Merkezi’nde devam eden sanat kurslarına ek olarak eski belediye binasını Sosyal Yaşam Merkezi’ne dönüştürdüklerini, yediden yetmişe her yaştan insana burada eğitim imkanı sağlandığını belirtti. Ayrıca bu merkezde dikiş kursu, bilgisayar kursu vb kurslarla da kadınların da üretime teşviki ile ilgili çalışmalarda bulunduklarını anlattı. Güngördü, düzenlenen çeşitli eğitim ve seminerlerle de ailelere çeşitli konularda seminerlerle bilgilenme ortamı yaratıldığına dikkat çekti. 2018 yılından bugüne belediyede kurulan Danışma ve Destek Merkezi’nden 150 kişinin danışmanlık hizmeti aldığını da belirten Güngördü, belediyede Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’nin kurumsallaşması yönünde çalışmalara başlandığını kaydetti.



GENÇLER İÇİN PROJEMİZ HAZIR

Kentte yaşayan çocuk ve gençlerin kentte söz sahibi olmaları, sosyalleşmeleri ve gelişim için olanak bulmaları amacıyla Çocuk Meclisi ardından Gençlik Platformu da oluşturulduğunu anlatan Güngördü, Belediyeye ait Girne Karakız Bölgesinde ve amfi tiyatronun doğusunda bulunan eski salhane ve atölyeler bölgesine yapacakları bir dönüşüm projesi ile burayı bir gençlik merkezine dönüştürmeyi hedeflediklerini kaydetti. Güngördü, “Yaklaşık 1 yıl önce buradaki atölyelerin pek çoğu (araç bakım atölyesi, demir atölyesi vb.) Karaoğlanoğlu Sanayi Bölgesinde belediyemize ait arazi içerisine inşa etmiş olduğumuz yeni atölyelerine taşınmışlardır” dedi. Gençlik Merkezi Projesiyle de gençlerin hem sosyalleşebileceği hem de çeşitli atölyeler ve aktivitelerle de yaşamlarına katkı sağlanacağının altını çizdi.



GÜNDÜZ YAŞLI BAKIM EVİ PROJESİ



Önümüzdeki süreçte şehirde büyük bir eksikliği olan gündüz yaşlı bakım evini hayata geçirmeyi hedeflediklerine de dikkat çeken Güngördü, söz konusu bakım evinin tenis kortlarının doğusunda bulunan belediyeye ait arazi içerisinde yapılacağını, amaçlarının emeklilere kaliteli bir yaşam ve sağlıklı sosyalleşme imkânı sağlamak olduğunu ifade etti. Güngördü, Yaşlı bakım evinde, yaşlılara yönelik her türlü sosyal aktivite, kişisel bakım, sağlık hizmetleri, kurslar vb yaşlı hizmetleri verileceğini kaydetti.

Öte yandan, yaşlılar için şeker tansiyon ölçümü yanında, medikal destek yardımlarının da sürdüğünü, yeni projeyle de yaşlıların, huzurlu ve mutlu bir yaşlılık süreci geçirmelerine olanak tanınacağını, rekreasyon alanlarının da tamamlanması ile, doğa içerisinde gerçekleştirilecek çeşitli sosyal aktivitelerle de çok daha modern ve sağlıklı bir hizmet sunmayı hedefletiklerini kaydetti.



HAYVAN BARINAĞI PROJESİ (2. ETAP)



Sokak hayvanlarına karşı duyarlı bir yönetim anlayışı sergilediklerine vurgu yapan Güngördü, 2017 yılında açılışını yapılan hayvan barınağını geliştirmek ve kapasitesini artırmak için yeni dönemde 2. Etabını başlatmayı hedeflediklerine işaret eden Güngördü, 27 Kasım 2022 günü gerçekleştirilen Maratondan elde edilen geliri de bu maksatla kullanacaklarını söyledi. dedi. Güngördü, 2017 yılından bugüne 510 tane köpeğin kısırlaştırmasını sağladıklarını anlattı.





SAHİL KENTİNDE DENİZE ERİŞİM VE PLAJLARA ULAŞIM ÖNEMLİDİR



Belediye hudutları dahilinde yıllardır tek plaj olan Kervansaray Plajı’nın büyük oranda tadilat yapılarak kapasite artırımına gidildiğini ve engelli bireylerin de kullanımına uygun hale getirildiğini belirten Güngördü, bunun yanında yıllardır atıl durumda bulunan 40 yıl ihmal edilen halkın Antis bölgesi dediği bölgedeki alanın plaj haline getirildiğini söyledi. Güngördü, kafeteryasıyla 2. Bir plaj olarak bölge halkının hizmetine kazandırmasıyla buradaki belediye arazisine de böylece sahip çıkıldığını ve halkın kullanımına sunulduğunu kaydetti. Önümüzdeki dönemde doğuda bulunan Karakum Zeyko bölgesindeki plajın da belediye tarafından düzenleneceğinin altını çizdi.



İŞ ARAÇLARI YÜZDE YÜZ ARTIRILDI



2014 yılında göreve geldiklerinde var olan iş araçlarının sayı ve kapasitesinin %100 üzerinde artırarak araç parkının genişletildiğini, daha iyi hizmet verebilmek amacı ile yeni bir organizasyona gidildiğini söyleyen Güngördü, özellikle çöp kamyonları, yeni tırlar, yeni yol süpürme araçları ve yol çizgileri ve bordür boyama araçları temin edildiğini söyledi.

Güngördü, BELPAZ’ı devraldıklarında bir adet aracı bulunduğunu, şu anda şirketin 50 iş aracıyla, 10 milyon değerinde araç filosu bulunduğunu belirtti. Belpaz’ın yeni yerleşkesinde de 210 bin sterlin civarında bir tesiste çalıştığını belirten Güngördü, nüfus sayımının olması halinde ise Belpaz’ın fedakâr çalışanlarını belediye kadrolarına alınacağını Belpaz’ın ihtisas kuruluşu olacağını söyledi. Konuşmasında Katı atık istasyonundan da bahsederek, çevreci bir yaklaşım için 4 milyon TL harcandığını da sözlerine ekledi.

GİRNE KÜLTÜR-SANATTA MARKA OLDU



Temmuz 2014’ten itibaren önceden başka bir şehirde olan kültür sanat bayrağının Girne’ye taşındığına dikkat çeken Güngördü, gerek şehirde yapılan düzenlemeler gerekse amfi tiyatroda yapılan etkinliklerle Girne’nin kültür sanatta bir marka olduğunu söyledi.

Gerçekleştirdiğimiz karikatür yarışmaları, heykel sempozyumu kültür ve kitap günleri amfi tiyatroda yerel ve uluslararası sanatçıları ağırlama tiyatro gösterileri, kentimizin çeşitli noktalarına kazandırdığımız heykeller, belediye tiyatro topluluğunun güçlendirilmesi vb. Konularda yaptıkları etkinliklerle kültür sanatta en çok konuşulan kent olduklarına işaret etti. Güngördü, “İnanıyoruz ki, sanatın olduğu yerde sevgi var hoşgörü var barış var” dedi. Uluslararası Karikatür Yarışması’nın uluslararası alanda aldığı yer hakkında da bilgiler vererek, Avrupa Karikatürcüler Birliği’nden de bu konuda belediyeyi takdir eden bir mektup aldıklarını söyledi.



KENT MÜZESİ İLE KENTİN GEÇMİŞİ GELECEK NESİLLERE AKTARILACAK



Girne’de bir kent müzesinin de olmadığını söyleyen Güngördü, 1974 sonrası askeri birlikler tarafından çeşitli maksatlarla kullanılan 3,5 dönüm arazi içerisinde ve 1,400 metrekare kapalı alanı bulunan 100 yaşındaki binayı kent müzesi olarak projelendirdiklerine işaret etti. Güngördü, Ordu Pazarı ile Anafartalar Lisesi arasında bulunan söz konusu arazi ve müze binası için belediyenin askeri birliklere yeni başka binalar inşa ederek teslim ettiğini ve takas yöntemi ile söz konusu binanın belediyenin mülkiyetine kazandırıldığını söyledi. Müzedeki çalışmaların fiilen başladığını, 1. Etabın ödeneği de kalkınma işbirliği ofisi tarafından Belediye adına bloke edildiğini ifade eden Güngördü, “Bir turizm kentinde, kent müzesi yoksa kenti anlatmada eksik kalınır. Kent müzesiyle zengin bir kültür mozaiğine evsahipliği yapmış bu kentin geçmişini, gelecek nesillere aktarmış olacağız” dedi.



GİRNE KENTİNİN ULUSLARARASI ALANDA TEMSİLİYETİ



Güngördü, kentin uluslararası temsiliyetiyle ilgili de çalışmalarını şöyle anlattı:

“Girne kentine, Avrupa Birliği Konseyi Yerel Yönetimler İdari İşler Komitesi’nde temsiliyet hakkı kazandırdık. Strazburg’da bir sandalyemiz var ve kentimizi temsil ediyoruz diğer yandan UCLG MEWA Örgütüne üye olarak katıldığımız toplantılarda 2019-2022 dönemi Kültür ve Turizm Komisyon başkanlığına seçildik, 2022-2025 dönemi için ise Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanlığına seçildik. Bilindiği üzere bu örgüt Orta Doğu ve Batı Asya şehirlerini kapsayan 220 kentin aktif olarak üyesi bulunduğu bir örgüttür” dedi.