“Temel tüketim maddelerinde KDV’ler sıfırlanacak”

Başbakan Üstel, bazı temel tüketim maddelerinde bir süre KDV’nin sıfırlanacağını açıkladı

Başbakan Ünal Üstel, UBP’nin önceki akşam düzenlenen toplantısında, önemli bir açıklama yaptı.

Üstel, dövizdeki dalgalanmanın halkın alım gücünü zorladığının farkında olduklarını, bir dizi çalışma başlattıklarını söyledi.

Üstel, “Merkez bankasında toplantı yaptık. Durumu değerlendirdik. Yeni bir adımı açıklamak istiyorum. Bazı temel tüketim maddelerinde bir süre KDV sıfırlanıyor. Başka kaynaklardan telafi edeceğiz” dedi.

