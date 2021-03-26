Temaslıların ayak izleri kayıt altında olacak

Başbakan Saner, elektronik bileklik sistemi sayesinde temaslıların ayak izlerinin de kayıt altında olacağını ve bertaraf etmeye çalışanlar için polisin gerekli cezaları keseceğini açıkladı



Başbakan Ersan Saner, elektronik bileklik sisteminin hem daha çağdaş hem de daha az maliyetli olduğunu anlattı.

Saner, bilekliklerin otellere gelecek kapalı gruplarda uygulanmaya başlanması için çalışmanın sürdüğünü anlattı.

Eloktronik bilekliğin sinyal vermemesi durumunda ne yapılabileceği, telefonda sorun olması durumunda ne olabileceği gibi soruların ilgili teknik şirkete detaylı şekilde aktarıldığını ifade eden Saner, bu konudaki tüm soruların yanıtlandığını belirtti.

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nda yapılan değişikliğin, elektronik bileklik sistemini bertaraf etmeye çalışanlar için verilecek cezaları da içerdiğini anlatan Saner, yurt dışından gelen KKTC vatandaşı ya da turistin havaalanında öncelikle evine ya da oteline olan sürede gidip gitmediğinin takibi, oraya girdikten sonra karantina sürecinde o adreste konaklayıp konaklamadığı, misafir kabul edip etmediği gibi konuların denetiminin ve bunlar sonucunda verilecek cezaların da bu değişiklikle ele alındığını söyledi.

Bu sistem sayesinde temaslıların “ayak izlerinin” de kayıt altında olacağını dile getiren Saner, ilçe emniyet kurulları üzerinden polisin gerekli cezaları keseceğini anlattı.

İhaleye neden sadece 2 operatörün girdiğinin sorulması üzerine Saner, bu konuda Maliye Bakanlığının bilgisi olduğunu, kendisine verilen bilginin sadece o 2 operatörün bu alanda yeterliliğe sahip olduğu yönünde olduğunu anlattı.



