Temaslı vekil Meclis’e geldi, sendikalar greve gitti

Hayat Pahalılığı’nın durdurulması kararını komiteden geçirmek isteyen hükümet, korona temaslısı olduğu halde UBP Milletvekili Yasemin Öztürk'ü meclise çağırdı. Çalışanların temaslı biriyle aynı ortama girmesini istemeyen sendikalar greve gitti. Grev bugün de devam edecek



Hayat Pahalılığının durdurulmasına ilişkin yasa gücünde kararnamenin komiteden geçmesi için uğraş veren

UBP Milletvekili Yasemin Öztürk ‘temaslı’ olmasına rağmen, kamuda hayat pahalılığı ödeneğinin durdurulmasına ilişkin kararnamenin görüşüleceği dünkü Ekonomi, Maliye Bütçe ve Plan Komitesi toplantısına katılmak istedi.

Kamuda örgütlü sendikalar bu duruma tepki gösterdi ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne bilgi vererek, toplantıyı terk etti.

Sendika üyeleri ve yetkilileri, Meclis’te greve gitti ve Meclis önünde toplanarak Öztürk’ü protesto etti.

KTAMS, Kamu-Sen ve Kamu-İş, Başbakan Ersan Saner, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve UBP Milletvekili Yasemi Öztürk’ün, Merhametsiz ile aynı ortamda bulundukları gerekçesiyle meclis çalışmalarına ara verilmesini istedi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, muhalefetin destek vermemesi üzerine UBP kanadından Yasemin Öztürk’ün temaslı olmasına rağmen toplantıya katıldığını, bu durumunu engellediklerini söyledi.

KAMUSEN Başkanı Metin Atan, UBP Milletvekili Yasemin Öztürk’ün ‘temaslı’ olmasına rağmen zorla toplantıya getirilmesini eleştirerek, “Bu bir ekmek kavgası mücadelesidir. Gasp edercesine dört aylığına durdurduğunuz bu hayat pahalılığının hayata geçmesi için yapılan bir adımdır, bu kabul edilemez” dedi.

Atan, toplumun sağlığının riske atıldığı için Sağlık Bakanlığı’na suç duyurusunda bulunacaklarını da sözlerine ekledi.

Sırf kamuda hayat pahalılığı ödeneğinin durdurulmasına ilişkin komitede nisabın sağlanması için toplum sağlığını riske atıldığını kaydeden Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise “Kuralları koyanlar kurallara uymuyor. Kendi başlarına bir yere gidemeyecekler, bu şekilde bizi yönetemiyorlar, bir an önce istifalarını versinler” dedi.

HAK-SEN’DEN DE TEPKİ

Öte yandan eşit Hak ve Adalet Sendikası (Hak-Sen) temaslı bir milletvekilinin hayat pahalılığı ödeneklerinin dondurulmasını görüşen komite toplantısına çağrıldığı gerekçesiyle hükümeti eleştirerek, “Emeği ucuzlatmak uğruna halk sağlığını yok sayıyorsunuz” açıklaması yaptı.

Hak-Sen Başkanı Eren Büyükoğlu, hayat pahalılığı ödeneklerinin dondurulması kararının dün mahkemede görüşüldüğünü dile getirerek “Kararın iptalinden endişe duyan hükümet, Meclis komitesini bir an önce toplayarak kararı Meclis’ten geçirmek istedi. Komite yeter sayısına ulaşılabilmesi için ise, temaslı olduğu gerekçesiyle ev karantinasında bulunan bir milletvekilinin toplantıya çağırılması, Meclis çalışanları arasında huzursuzluğa neden oldu” dedi.

“Daha 3 gün önce ev karantinasından çıkarak kurultaya giden vatandaşa binlerce lira para cezası verilmişken, bu milletvekili hakkında herhangi bir işlem yapılacak mıdır?” diye soran Büyükoğlu, hükümeti eleştirerek, mücadelelerine devam edeceklerini belirtti.

GREV BUGÜN DE DEVAM EDECEK

Öte yandan sendikalar, bugün de Mecliste başlatılan greve devam edeceğini açıkladı.

KTAMS, Kamu-Sen ve Kamu-İş, Başbakan Ersan Saner, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve UBP Milletvekili Yasemi Öztürk’ün, Merhametsiz ile aynı ortamda bulundukları gerekçesiyle meclis çalışmalarına ara verilmesi talebiyle Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ile görüştü.

Sendikalar, Meclis Başkanı Sennaroğlu’nun “Buna yetkim yok, yetkili merci Sağlık Bakanlığı’dır” yanıtını vermesi üzerine greve devam kararı aldıklarını açıkladı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, “Sennaroğlu, bununla ilgili Sağlık Bakanlığı’ndan temaslı takip biriminin temaslılarıyla ilgili izole kararı üretebileceğini, yetkisinin olmadığını söyledi. Biz de gerek Öztürk, gerekse diğer temaslıların Meclise gelmeye devam edeceklerse grevimize devam edeceğimizi belirtip oradan ayrıldık. Mecliste grev kararımızı yeniledik.” şeklinde konuştu.



Hayat Pahalılığının durdurulmasına ilişkin yasa gücünde kararnamenin komiteden geçmesi için uğraş veren hükümet , bu noktada halk sağlığını da tehlikeye atıyor.UBP Milletvekili Yasemin Öztürk ‘temaslı’ olmasına rağmen, kamuda hayat pahalılığı ödeneğinin durdurulmasına ilişkin kararnamenin görüşüleceği dünkü Ekonomi, Maliye Bütçe ve Plan Komitesi toplantısına katılmak istedi.Kamuda örgütlü sendikalar bu duruma tepki gösterdi ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne bilgi vererek, toplantıyı terk etti.Sendika üyeleri ve yetkilileri, Meclis’te greve gitti ve Meclis önünde toplanarak Öztürk’ü protesto etti.KTAMS, Kamu-Sen ve Kamu-İş, Başbakan Ersan Saner, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve UBP Milletvekili Yasemi Öztürk’ün, Merhametsiz ile aynı ortamda bulundukları gerekçesiyle meclis çalışmalarına ara verilmesini istedi.KTAMS Başkanı Güven Bengihan, muhalefetin destek vermemesi üzerine UBP kanadından Yasemin Öztürk’ün temaslı olmasına rağmen toplantıya katıldığını, bu durumunu engellediklerini söyledi.KAMUSEN Başkanı Metin Atan, UBP Milletvekili Yasemin Öztürk’ün ‘temaslı’ olmasına rağmen zorla toplantıya getirilmesini eleştirerek, “Bu bir ekmek kavgası mücadelesidir. Gasp edercesine dört aylığına durdurduğunuz bu hayat pahalılığının hayata geçmesi için yapılan bir adımdır, bu kabul edilemez” dedi.Atan, toplumun sağlığının riske atıldığı için Sağlık Bakanlığı’na suç duyurusunda bulunacaklarını da sözlerine ekledi.Sırf kamuda hayat pahalılığı ödeneğinin durdurulmasına ilişkin komitede nisabın sağlanması için toplum sağlığını riske atıldığını kaydeden Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise “Kuralları koyanlar kurallara uymuyor. Kendi başlarına bir yere gidemeyecekler, bu şekilde bizi yönetemiyorlar, bir an önce istifalarını versinler” dedi.Öte yandan eşit Hak ve Adalet Sendikası (Hak-Sen) temaslı bir milletvekilinin hayat pahalılığı ödeneklerinin dondurulmasını görüşen komite toplantısına çağrıldığı gerekçesiyle hükümeti eleştirerek, “Emeği ucuzlatmak uğruna halk sağlığını yok sayıyorsunuz” açıklaması yaptı.Hak-Sen Başkanı Eren Büyükoğlu, hayat pahalılığı ödeneklerinin dondurulması kararının dün mahkemede görüşüldüğünü dile getirerek “Kararın iptalinden endişe duyan hükümet, Meclis komitesini bir an önce toplayarak kararı Meclis’ten geçirmek istedi. Komite yeter sayısına ulaşılabilmesi için ise, temaslı olduğu gerekçesiyle ev karantinasında bulunan bir milletvekilinin toplantıya çağırılması, Meclis çalışanları arasında huzursuzluğa neden oldu” dedi.“Daha 3 gün önce ev karantinasından çıkarak kurultaya giden vatandaşa binlerce lira para cezası verilmişken, bu milletvekili hakkında herhangi bir işlem yapılacak mıdır?” diye soran Büyükoğlu, hükümeti eleştirerek, mücadelelerine devam edeceklerini belirtti.Öte yandan sendikalar, bugün de Mecliste başlatılan greve devam edeceğini açıkladı.KTAMS, Kamu-Sen ve Kamu-İş, Başbakan Ersan Saner, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve UBP Milletvekili Yasemi Öztürk’ün, Merhametsiz ile aynı ortamda bulundukları gerekçesiyle meclis çalışmalarına ara verilmesi talebiyle Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ile görüştü.Sendikalar, Meclis Başkanı Sennaroğlu’nun “Buna yetkim yok, yetkili merci Sağlık Bakanlığı’dır” yanıtını vermesi üzerine greve devam kararı aldıklarını açıkladı.KTAMS Başkanı Güven Bengihan, “Sennaroğlu, bununla ilgili Sağlık Bakanlığı’ndan temaslı takip biriminin temaslılarıyla ilgili izole kararı üretebileceğini, yetkisinin olmadığını söyledi. Biz de gerek Öztürk, gerekse diğer temaslıların Meclise gelmeye devam edeceklerse grevimize devam edeceğimizi belirtip oradan ayrıldık. Mecliste grev kararımızı yeniledik.” şeklinde konuştu.