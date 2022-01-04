Temaslı sağlıkçılar çalıştırılmaya devam ediliyor

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin Covid 19 kişi ile temas eden tam aşılı sağlık çalışanlarının çalışmaya devam edecekleri yönünde karar üretmesi, sağlık çalışanlarının tepkisini çekti





Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne; “Covid 19 kişi ile temas eden tam aşılı sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanarak çalışmaya devam edecekleri” yönünde ürettiği kararın yeniden gözden geçirmeye çağırdı.

Birlik başkanı Ali Özgöçmen, alınan bu kararın “bilimsellikten uzak ve hatalı” olduğunu savunarak, “aynı zamanda aşılı sağlık çalışanlarını cezalandırır nitelikte” olduğunu öne sürdü.

Öte yandan Kıbrıs Türk Hemşire ve Ebeler Sendikası’nın, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı “Covid 19 pozitif kişi ile temas eden tam aşılı sağlık çalışanlarının (hatırlatma dozu dahil) kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanarak çalışmaya devam edeceklerdir” kararına ilişkin ara emri başvurusunun görüşülmesinin 10 Ocak’a tehir edildiği belirtildi.

Sendika Başkanı İbrahim Özgöçmen yaptığı yazılı açıklamada, alınan kararın Sağlık Bakanlığı tarafından 26 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayımlandığını, bu kararla ilgili Yüksek İdare Mahkemesi nezdinde bir dava ve davaya bağlı bir ara emri istidası dosyalandığını kaydetti.

Ara emri istidasının dün mahkeme tarafından ele alındığını ve hemşire ve ebelerin bu karardan nasıl etkilendiğini anlattıklarını belirten Özgöçmen, “İstida, davalı konumunda olan Sağlık Bakanlığı’na tebliğ edilmek üzere 10 Ocak tarihine tehir edilmiştir” dedi.

Kamusen Genel Başkanı Metin Atan da, temaslı sağlık çalışanlarının zorla çalıştırılamayacağını ifade ederek, Sağlık Bakanlığı’nı bu konuda uyardı.

Sağlık çalışanı üyelerden gelen yoğun şikayetlere göre, temaslı olan sağlık çalışanlarının zorla işe çağrıldığını ifade eden Atan, şunları dile getirdi:

“Günü kurtarmak adına yapılan bu uygulama günün sonunda sağlık sisteminin de çökmesine neden olacaktır. Temaslı birinin çalıştığı dönemde pozitifleşmesi halinde tüm ekip arkadaşları direk temaslı olup o birimin kapanmasına yol açacaktır. Haliyle bu durum hastaların da yeterli sağlık hizmetini alamamasına yol açacaktır. Ayrıca diğer tüm temaslı çalışanların evde izole olmaları sağlanırken, yoğun tempoda çalışan ve sistemin devamı için korunması gereken sağlık çalışanlarının temaslı iken çalıştırılmalarını ‘sağlık çalışanlarını cezalandırma’ olarak kabul edeceğiz ve buna müsaade etmeyeceğiz”

