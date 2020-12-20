“Temaslı personel hastanede çalıştırılmaya devam ediyor”

Koronavirüs testi pozitif çıkan Olgun Minare'nin temaslısı olan bir kişinin durumu bildirmesine rağmen hastanede çalıştırılmaya devam ettiği iddia edildi



Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan İrfan Batu’nun sunduğu Ana Haber’e bağlanarak,

Sendika olarak konuyu yakinen takip ettiklerini belirten Serdaroğlu, Pandemi Hastanesi’nin hizmete geçmemesi nedeniyle bu sıkıntıların yaşandığını ifade etti.

Nalbantoğlu’nda çalışanların emniyeti ve izolasyonunun sağlanamadığını bildiren Serdaroğlu, “Olgun Bey bizim üyemizdir.

"OLGUN MİNARE'NİN TEMASLISI ÇALIŞTIRILMAYA DEVAM EDİYOR"

Hastanede personel eksikliği yaşandığına dikkati çeken Serdaroğlu, hastane çalışanlarının tedirgin olduğunu kaydetti. Olgun Minare ile birebir temaslı olmasına rağmen çalıştırılan personel olduğunu vurgulayan Serdaroğlu, “Olgun beyin temaslısı olduğunu bildirip çalıştırılmasına rağmen, pozitif çıkarsa o çocukcağızı da mı linç edeceğiz” diye sordu.

Personel eksikliği nedeniyle idarenin izolasyonu sağlamayıp, yükü çalışanların üstüne bindirdiklerini belirten Serdaroğlu, “Ortada ciddi bir yargısız infaz var. Olayı hala tam anlamak için araştırmaya devam ediyoruz. Olgun Bey ciddi anlamda linç edildi” dedi.

Serdaroğlu şöyle devam etti:

“Olgun bey temaslı olduğunu söylemesine rağmen idare değil, kendi isteğiyle test yaptırdı ve poizitf olduğunu öğrendiğinde kendi ortaya çıkardı. Mecburen Olgun beyi karantinaya aldılar... Test yaptırmasaydı çalıştırılmaya devam ettirilecekti. Hastanede kalma sebebi ailesini riske atmamak olabilir. Her zaman nöbet tuttuğu yerde kalıyordu zaten.

Bakanlığın açıklamasına göre Olgun Bey hakkında yasal işlem başlatılacağı belirtiliyor. Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’ndan yargılanacak deniyor. Üyemizin anlattıkları ortadadır. Benim bizzat bildiğim, Olgun Minare’nin temaslısı olduğunu söylemesine rağmen çalıştırılan personel var. Bakanlığın her ihbarı kale alması lazmdır. Bununla ilgili tedbir almayıp bir de kişileri böyle yargılayamazlar. Herkesin ailesi var.”

"TEMASLI PERSONEL POLİKLİNİKTE GÜNDE 300 KİŞİYLE TEMAS HALİNDE"

Olgun Minare’nin temaslısı olduğunu bildiren şahsın poliklinikte çalıştığını söyleyen Serdaroğlu, “Polikliniğe günde yaklaşık 300 kişi giriyor. Vatandaşla yakın temas halinde...” dedi.

Bakanlığın süratle tedbir alıp pandemi hastanesini açması gerektiğini vurgulayan Serdaroğlu, Nalbantoğlunu’nun

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, koronavirüs temaslısı olduğunu gizlediği iddia edilen Olgun Minare’nin yargısız infaz edildiği belirtti. Koronavirüs testi pozitif çıkan Minare'nin temaslısı olan bir kişinin durumu bildirmesine rağmen hastanede çalıştırılmaya devam ettiğini söyleyen Serdaroğlu, "Personel eksikliği yüzünden çalıştırılıyorlar" diyerek, idareye eleştiri getirdi.Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan İrfan Batu’nun sunduğu Ana Haber’e bağlanarak, Koronavirüs testi pozitif çıkan Nalbantoğlu personeliyle temas edip kendisini gizlediği iddia edilen Olgun Minare’nin yargısız infaz edildiğini vurguladı.Sendika olarak konuyu yakinen takip ettiklerini belirten Serdaroğlu, Pandemi Hastanesi’nin hizmete geçmemesi nedeniyle bu sıkıntıların yaşandığını ifade etti.Nalbantoğlu’nda çalışanların emniyeti ve izolasyonunun sağlanamadığını bildiren Serdaroğlu, “Olgun Bey bizim üyemizdir. Koronavirüs testi pozitif çıkan usta başı da üyemizdir. Bizim yaptığımız araştırmada, Olgun Minare’nin kendisinin gidip temaslı olduğunu söylediği yönündedir” diyerek, Olgun Minare’nin ilk testinin negatif çıkmasının ardından kendisine çalışabileceğinin söylendiğini aktardı.Hastanede personel eksikliği yaşandığına dikkati çeken Serdaroğlu, hastane çalışanlarının tedirgin olduğunu kaydetti. Olgun Minare ile birebir temaslı olmasına rağmen çalıştırılan personel olduğunu vurgulayan Serdaroğlu, “Olgun beyin temaslısı olduğunu bildirip çalıştırılmasına rağmen, pozitif çıkarsa o çocukcağızı da mı linç edeceğiz” diye sordu.Personel eksikliği nedeniyle idarenin izolasyonu sağlamayıp, yükü çalışanların üstüne bindirdiklerini belirten Serdaroğlu, “Ortada ciddi bir yargısız infaz var. Olayı hala tam anlamak için araştırmaya devam ediyoruz. Olgun Bey ciddi anlamda linç edildi” dedi.Serdaroğlu şöyle devam etti:“Olgun bey temaslı olduğunu söylemesine rağmen idare değil, kendi isteğiyle test yaptırdı ve poizitf olduğunu öğrendiğinde kendi ortaya çıkardı. Mecburen Olgun beyi karantinaya aldılar... Test yaptırmasaydı çalıştırılmaya devam ettirilecekti. Hastanede kalma sebebi ailesini riske atmamak olabilir. Her zaman nöbet tuttuğu yerde kalıyordu zaten.Bakanlığın açıklamasına göre Olgun Bey hakkında yasal işlem başlatılacağı belirtiliyor. Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’ndan yargılanacak deniyor. Üyemizin anlattıkları ortadadır. Benim bizzat bildiğim, Olgun Minare’nin temaslısı olduğunu söylemesine rağmen çalıştırılan personel var. Bakanlığın her ihbarı kale alması lazmdır. Bununla ilgili tedbir almayıp bir de kişileri böyle yargılayamazlar. Herkesin ailesi var.”Olgun Minare’nin temaslısı olduğunu bildiren şahsın poliklinikte çalıştığını söyleyen Serdaroğlu, “Polikliniğe günde yaklaşık 300 kişi giriyor. Vatandaşla yakın temas halinde...” dedi.Bakanlığın süratle tedbir alıp pandemi hastanesini açması gerektiğini vurgulayan Serdaroğlu, Nalbantoğlunu’nun Koronavirüs hastalarından arındırılması gerektiğini belirterek aksi takdirde Koronavirüs dışı hastaların hastaneye gelemeyecek noktaya varılacağını ifade etti.