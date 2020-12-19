“Temaslı olduğumu söylemiştim”

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde pozitif olmasına rağmen kendisini gizlemekle suçlanan Olgun Minare, suçlamalara yanıt verdi: “Temaslı olduğumu hastane yönetimi ve bulaş ekibine bildirmeme rağmen çalışmaya devam edilmem istendi”





Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görev yapan Olgun Minare’nin korona olmasına rağmen çalışmaya devam etmesi nedeniyle 46 kişi karantinaya alındı. Korona olan çalışanın, temaslı olduğunu gizleyerek çalışmaya devam ettiği belirtilmişti.

Az temaslı olduğu gerekçeye karantinaya alınmayan ancak sonrasında pozitife dönüşen Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi çalışanı Olgun Minare, pozitif olduğunu gizlemediğini ve temaslıları çalışmaya mecbur eden idarenin kaos büyüdükten sonra kendisini günah keçisi olarak seçtiğini kaydetti.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çalışan ve daha önce Koronavirüs saptanan işçi başı ile birebir temasta olup kendisini gizlediği, ailesini korumak için evine gitmeyerek günlerdir hastane içerisinde barındığı öne sürülen Olgun Minare, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan İrfan Batu’nun sunduğu Ana Haber’e bağlanarak hakkındaki iddialara ilişkin ilk kez konuştu.

Şu anda Özok Öğrenci Yurdu’nda karantina olduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Olgun Minare, yaşanan süreci şöyle anlattı:



"İDARE İŞİMİZİN BAŞINA DÖNMEMİZİ İSTEDİ"

“4 Aralık 2020 tarihinde Kemal Oktay ve Hasan Gürtan ile birlikte yemek yedim. 6 gün sonrasında Kemal beyin pozitif olduğu tespit edildi. Hastanenin idari Fatma hanımı arayarak, Kemal beyin testinin pozitif çıktığını ve ne yapacağımızı sordum. Yarın konuşuruz dendi. Ertesi sabah hastaneye" gittim. Bizim olduğumuz bölümü kilitledim. Herkesi dışarı çıkarttım ve bölümü ilaçlattım. Bir arada bulunduğum personele ‘servise gitmeyin’ dedim. İdare ise herkesin işinin başına dönmesini, temaslı biriminin karar vereceğini söyledi.”



“PERSONEL AZ OLDUĞU İÇİN BENİ KARANTİNAYA GÖNDERMEDİLER”

Personeli ısrarla servislere göndermediğini bildiren Minare, “Ardından başhekimliğe çağrıldım. Personeli tutmamam istendi. Tüm personelin telefon numarasını alıp WhatsApp’tan temaslı birimine ilettim. Önce bana Kemal beyle ile temasım soruldu. 10 senedir birlikte çalıştığımızı ve en son yemekte yakın temasta bulunduğumuzu aktardım. Diğer arkadaşları da aradılar. İçimizden 5 kişiyi alıp karantinaya gönderdiler. Ben madem temaslıyım, beni neden karantinaya göndermediler? Çünkü personel azlığı vardı.”

11 Aralık tarihinde yapılan PCR test sonucunun negatif çıktığını söyleyen Minare, kendi isteğiyle izole olmak istediğini belirtti. Daha önce nöbet tuttuğu zamanlarda kaldığı yerde izole olduğunu bildiren Minera, “Test negatif çıkınca çalışmaya devam ettik” dedi.

Kendi isteğiyle 16 Aralık’ta bir test daha yaptırdığını kaydeden Minare, “Kimse bana ikinci kez test yaptırmamı söylemedi. Kendim istedim. Hala karantinadayım hiçbir semptom göstermedim. İkinci testi yaptırmasaydım hala hastanede dolaşıyor olacaktım. Kimse bunu farketmeyecekti. İkinci testim pozitif çıkınca hemen bildirdim. Sosyal medyadan da çağrı yaptım” diye konuştu.



"TEMASLI OLMASINA RAĞMEN HASTANEDE ÇALIŞAN PERSONEL VAR"

Nalbantoğlu’nda temaslı olmasına rağmen hala çalışan personel olduğunu aktaran Minare, “İlk akşamdan temaslı listesi yaptım. İlgili birimle görüştüm. Tek tek yaşananları anlattım. Ulaşamadıklarımıza da sosyal medyadan çağrı yaptım. Hastane başhekiminin bilgisi dışında yöneticiler basına yanlış açıklamalar yaptı. Sayın Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi de yanlış yönlendirdiler. Bu işin suçlusu benmişim gibi gösterildi” ifadelerini kullandı.

Hakkında bir yasal işlem başlatılmadığını bildiren Minare, karantinadan çıktığı zaman hakkında çıkan iddialar nedeniyle kendisinin yasal işlem başlatacağını söyledi.

İlk test sonucunun negatif olduğunun altını çizen Minare, “Pozitif olduğumu bilerek hastanede kaldığıma yönelik iddialar kesinlikle yalandır. İkinci testi yaptırınca pozitif olduğumu öğrendim. Ben kendi isteğimle hastanede kaldım. Nöbet tuttuğum bölümde kaldım, başka bir yerde değil” dedi.

16 Aralık’ta kendi iradesiyle yaptığı testin pozitif olmasıyla karantinaya aldığının altını çizen Minare, “Böyle bir süreçte benim birşeyleri gizlediğimi iddia edenler, kendi suçlarını atacak bir günah keçisi olarak beni seçtiler” şeklinde suçlamalara yanıt verdi.

Temaslı olmasına rağmen görevine devam etmesinin söylenmesine rağmen içinin rahat etmediği için eve gitmeyip hastanede kendisine ait yerde kaldığını söyleyen, Minare, “Ben hastanede ilk defa kalmış değilim, dönem dönem oluyor. Hatta pandeminin başladığı dönemde 37 gün eve gitmediğim de olmuştur” dedi.

16 Aralık günü ise hiçbir semptom göstermememe rağmen evine gidebilmek için kendisini rahat hissetmesi açısından PCR testi yaptığını ve o karantinaya alındığını yeniden belirten Minare, halen hiçbir semptom göstermediğini vurgulayarak, nasıl gizleme yaptığının iddia edildiğini sorguladı.



