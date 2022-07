Telsim, karbon emisyonlarını sıfırlamak için büyük bir adım attı

Küresel karbon emisyonları konusunda duyarlılığını projelerine de yansıtarak fark yaratan Telsim, enerji verimliliği ve çevre alanında yatırımlarına devam ediyor

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikasi’na sektörde sahip olan ilk şirket olan Telsim, Çevre dostu projeler konusunda yatırımlarına devam ediyor.

Karbon emisyonlarını 2040 yılına kadar net sıfırlama taahhüdü veren Vodafone Grup’a bağlı bir şirket olan Telsim, Temmuz 2022 tarihinden itibaren önemli bir adım daha atarak filosunun %90’ını Hibrit model araçlarla yeniledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde varolan 1000 civarı Hibrit aracın dörtte üçünü kendi filosu ile oluşturmaktadır. Telsim, yapılan çalışmalar ve ölçümler sonucunda, yakıt tüketiminin %36 oranında düşüş gösterdiğini, böylelikle karbon emisyonunu da aynı oranda düşürdüğünü ortaya koydu.

TELSİM, DAHA TEMİZ BİR ÇEVRE İÇİN, FİLOSUNA HİBRİT ARAÇLARI SEÇTİ

Telsim, sunduğu telekomünikasyon teknolojileri sayesinde, müşterilerinin enerji verimliliğini artırıp, sera gazı emisyonlarını azaltmalarına fırsat yaratmak ve kendi operasyonlarından kaynaklanan çevresel etkileri de minimuma indirmeyi, öncelik verdiği konular arasında konumlandırıyor.

Telsim, enerji tüketimini azaltma stratejisi sayesinde, verimli teknolojilere ve yenilenebilir enerjiye yatırım yapıyor ve enerji verimliliğini dikkate alarak, yüksek verimli hassas klima alımları, enerji kayıpları yaratan eski sistemleri de yenileyerek yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Yeşili Seven Kırmızı Telsim, filosu için de çevre dostu teknolojiden yaralanarak, hibrit otomobil modeli kullanmayı seçti.

Enerjinin her aşamasını akıllı sistemler ve sensörlerle takip eden Telsim, yıllık enerji hedeflerine ulaşmayı öngörüyor. Telsim ayrıca, gereksiz seyahatten kaçınarak karbon emisyonunu azaltmak için telekonferans veya video konferans olanaklarını kullanıyor, satın alma kararları verirken daima aldığı ürünün çevreye daha az zararlı olanı tercih etmeye önem veriyor.

TEHDİT: “FİLOSUNUN %90’I ÇEVRE DOSTU ARAÇLARDAN OLUŞAN İLK ŞİRKET OLDUK.”

Telsim’in, inovatif düşünceyi, doğayı ve çevre dostu bir yaşam stilini benimsediğinin altını çizen Tedarik Zinciri Müdürü Tahir Tehdit, “Çevreye duyarlı bir yaşam bilincinin, hayatın her alanında önem kazandığı bu modern çağda, Telsim olarak filomuzda hibrit otomobil kullanmayı seçtik ve filosunun %90’ı çevre dostu araçlardan oluşan ilk şirket olduk.” dedi.

Çevre dostu, ekonomik yakıt kullanımını destekleyen ve karbon emisyonu azaltmaya yönelik projeleri hayata geçirmenin Telsim olarak en önemli hedeflerinin başında geldiğini ifade eden Tehdit, “Önümüzdeki 3 yıl içerisinde Telsim filosunu %100 hibrit araç modeline dönüştürmek için çalışmalarımız ve yatırımlarımız aynı hızda devam edecektir.” dedi.