TELSİM Freezone Liselerarası Müzik Yarışması’nın 11’incisi için imzalar atıldı

“İçindeki Yeteneği Keyfet” sloganıyla düzenlenen yarışmaya başvuruların ekim ayından itibaren aralık sonuna kadar kabul edilecek ve yarışmanın finalinin Nisan 2025’te olacak

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Telsim Freezone 11’inci Liselerarası Müzik Yarışması protokolüne Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz ve Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar imza koydu.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu imza töreninde yaptığı konuşmada, öğrencilerin akademik gelişiminin yanında sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal gelişimlerini de önde tuttuklarını, yarışmayı Telsim ile yapmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti.

Çocukların yeteneklerinin ortaya çıkarılmasında öğretmenlere ve Telsim’e katkılarından dolayı teşekkür eden Çavuşoğlu, bu tür yarışmaların öğrencileri motive ettiğini ve gelişimlerine katkı koyduğunu söyledi.

Birçok alanda hedefleri ve hobileri olan nesiller yetiştirmek istediklerini belirten Çavuşoğlu, “Bu halk bizim, bu çocuklar bizim. Birlikte onlara ne kadar destek olabilirsek, onlar da gelecekte bu toplumu daha da ileriye taşıyacaktır” dedi.

-Tüz

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz ise, Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışması’nın 11’incisini düzenlemekten mutluluk duyduklarını ifade etti ve “Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışması KKTC’de gençler tarafından en çok ilgi gören organizasyonların başında geliyor ve bu da bizi çok mutlu ediyor” dedi.

Geçen yıl rekor bir katılımla gerçekleşen Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışması’na 25 liseden toplam 29 grubun katıldığını anlatan Tüz, gençlerin bu yarışmayı çok sahiplendiğini, bunun da kendilerine ne kadar doğru bir iş yaptıklarını gösterdiğini ifade etti.

Tüz, “Bugüne kadar toplam 1366 öğrenci yarışmaya katılarak sahnede kendini gösterme imkanı buldu. Gençlerin müziğe olan heyecanı, tutkusu bizleri bu yarışmayı gerçekleştirmemizde teşvik eden ve uzun yıllar sürdürmemize sebep olan en temel duygudur.

Tüm liselerin yarışmaya katılmasını arzu ettiklerini belirten Tüz, “Umarız ki uzun yıllar daha yarışmamızı sürdürür ve onların hayallerini gerçekleştirmelerinde ortak oluruz.” dedi.

“İçindeki Yeteneği Keyfet” sloganıyla düzenlenen yarışmaya başvuruların ekim ayından itibaren aralık sonuna kadar kabul edileceği ve yarışmanın