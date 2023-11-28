Telsim, emekli öğretmenleri unutmadı

Her yıl olduğu gibi Telsim, emekli öğretmenleri evlerinde ziyaret etmeye devam ediyor. Eğitim hayatına büyük emekler veren, yol gösterici olan değerli öğretmenlerimizi unutmayan Telsim, emekli öğretmen Oğuz Bayram ve Gülten Bayram’ı evlerinde ziyaret ederek sohbet ettiler. Ziyaretin anısına el emeği eski Kıbrıs motifli kapı ve üzerinde Atatürk’ün resminin bulunduğu kiremit takdim eden öğretmenlere nice öğrenci yetiştirdikleri için teşekkür ettiler.Ziyaret sırasında Telsim Genel Müdürü Fevzi Tanpınar ve Telsim Kurumsal İletişim Müdürü Nil Zorlu Atai bulundu.Hayatını eğitime adamış emekli öğretmen Oğuz Bayram Telsim’in ziyaretinden dolayı çok memnun olduğunu aktardı. Bayram, “Dünyaya yine gelsem yine öğretmen olmayı seçerdim. Öğretmen olmak paha biçilemez bir duygu.” dedi. Kendisi gibi yıllarını eğitimci olmaya adamış emekli öğretmenler Gülten Bayram ise ziyaretten dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar; “Kıbrıs için kendisini eğitime adayan, genç nesillere öğreterek mutlu olan ve çabalayan eğitimcilere emeklerinden dolayı teşekkür ederiz.” dedi. Her yıl olduğu gibi bu yılda emektar öğretmenleri ziyaret ettiklerini söyleyen Tanpınar, emektar öğretmenlerimize saygı ve minnet duyduklarını aktardı.