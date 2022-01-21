Telsim ekoloji ormani ekosisteme katkı sağlamaya devam ediyor

Telsim Ekoloji Ormanı’nda geçtiğimiz yıl dikilen fidanlardan çoğunluğu büyümeye başladılar. Özellike zeytin, harup, çam ve şinyalar beklenilen şekilde büyümeye devam ediyorlar. 2021 yılı içerisinde dikilen bu fidanların ilk baharda boy atmaları Taşkent Doğa Parkı Uzmanları tarafından öngörülüyor. Telsim ekoloji Ormanı’na yerleştirilen böcek oteli ise bitkilerle zenginleştirilmiş olup böcekler için daha uygun hale getirildi.Kuş yuvalarda kuşların geçen yıl başlattıkları yuva yapım çalışmalarından kalan yuva denemelerinin kalıntıları bulunuyor. Baştankaralar Ocak – Şubat aylarında yuva yapacakları yeri seçer ve takip eden zamanda yuva malzemesi taşımaya başlarlar. Geçen yıl Baştankara yuvasına yerleştirdiğimiz kamera ile yavruların görüntüleri alınmıştı. Bu yıl Baştankara yuvasına ek olarak yapılan, Peçeli Baykuş ve Gökkuzgunlar için de yuvalara kamera yerleştirilip yuva deneyimleri ve yavrulama, yavruların yuvadan uçma görüntüleri kaydedilecektir.Telsim Ekoloji Ormanı’nda Dikenli Köpek Otu(Ballota integrifolia), Küme Kurtluca (Teucrium micropodioides) ve Arap Güneşotu (Fumana arabica) gibi endemik bitkilerin de yetişmekte olduğu görülüyor. Endemiklerin bulunması ekolojik olarak sağlıklı bir habitatın göstergesi olduğu Taşkent Doğa Parkı uzmanları tarafından kaydedildi. Ayrıca Telsim Ekoloji Ormanı’nda yetişmekte olan Hyperhenia hirta otlarının dağılımının iyi durumda olduğu ve büyüdükleri farkedilmiştir. Bu otlar güçlü ve sık kök yapısı ile toprağı tutmakta ve erezyonu önlemektedir. Ayrıca toprak yüzeyinde rüzgar hızını azaltarak ve güneşi keserek toprağın nemini korumaktadır.