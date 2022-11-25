Telsim'den Öğretmenler Günü'nde anlamlı ziyaretler

Öğretmenler Günü’nde her yıl geleneksel ziyaretler gerçekleştiren Telsim, bu yıl emekli müfettiş Emir Ali Başar ve emekli öğretmen Fatma Çınar’ı evinde ziyaret ederek Öğretmenler Günü’nü kutladı

Kıbrıs Türk Eğitimi için büyük emekler veren tüm emekli öğretmenler adına bu yıl da emekli kimya öğretmeni, müffettiş ve Ankara Kültür Ateşeliği yapmış 94 yaşındaki Emir Ali Başar ile emekli ilkokul öğretmeni Fatma Çinar’ı ayrı ayrı evlerinde ziyaret edildi.

Birçok zorlukla mesleklerini severek yaptıklarını dile getiren Başar ve Çinar “Dünyaya yeniden gelsek yine öğretmenlik mesleğini seçeriz” dediler. Sohbet sırasında Öğretmenler Gününün anlam ve önemine değinilirken, öğretmenlerin toplum içindeki yerleri ve değerleri dile getirildi.

Geleneksel Öğretmenler Günü ziyaretinde Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ve Telsim Kurumsal İletişim Müdürü Nil Zorlu Atai, emekli öğretmenlerimize Kıbrıs’ın geleneksel kapı işini de takdim etti.

Bugünün, geleceğimizi şekillendirecek olan çocuklarımızla, bu sorumluluk yükünü paylaşan, değerli öğrencilerimize bunu aşılayan değerli öğretmenlerimizin günü olduğuna vurgu yapan Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, “Başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden tüm eğitimcilerimizi rahmetle anıyor ve öğretmenin çağdaş uğraşısı içinde ciddi zorluklarla Kuzey Kıbrıs’ta çalışmalarını sürdürmek için mücadele veren tüm eğitimcilerimizin öğretmenler gününü şükran ve saygılarımla kutluyoruz.” dedi. “Bizler tüm eğitim hayatımız boyunca, öğrenmenin de, öğretmenin de kutsal bir görev olduğuna inandık ve çocuklarımızı da bu duygu ve düşüncelerle büyütüyoruz” diye vurgu yapan Tanpınar, “Bu nedenle bizleri eğitenleri unutmamak ve unutturmamak çok çok önemli” diye konuştu.

