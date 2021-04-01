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Telekomunikasyon şaka gibi ama gerçek bir uygulamaya gitti

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Telekomünikasyon Hizmetleri, Ücretleri ve Uygulama Tüzüğü’nde değişikliğe giderek sabit hatlar arası görüşmeleri bugünden itibaren ücretsiz olarak yeniden düzenledi

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Telekomunikasyon şaka gibi ama gerçek bir uygulamaya gitti
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, bugünden itibaren sabit hatlar arasındaki konuşmaların sınırsız ücretsiz olduğunu açıkladı.

“Şaka Değil Müjde: Evden Eve Konuşmalar Sınırsız ve Ücretsiz” başlığıyla yapılan açıklamada, bakanlığın, Telekomünikasyon Hizmetleri, Ücretleri ve Uygulama Tüzüğü’nde değişikliğe giderek sabit hatlar arası görüşmeleri bugünden itibaren ücretsiz olarak yeniden düzenlediği kaydedildi.  

Buna göre KKTC sınırları içerisinde ev, iş veya diğer sabit hatlar arasındaki konuşmalardan herhangi bir ücret alınmayacak. Bu uygulama haftanın yedi günü 24 saat yürülükte olacak. 

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Covid-19 salgını nedeniyle ekonomik sıkıntıların yaşandığı bu dönemde halkı biraz olsun rahatlatmak ve sabit telefon kullanımını teşvik etmek amacıyla yurt içinde sabit hatlar arası konuşmaları ücretsiz yapma kararı aldıklarını belirtti.

Buna ek olarak tüzükte yapılan değişikliğe göre sabit hatlara uygulanan aylık sabit ücret 17 TL olurken, KKTC sabit hatlardan KKTC mobil hatlar ile Türkiye sabit veya mobil hatlar yönüne yapılan aramaların dakikası 12 kuruş olarak yeniden düzenlenerek eşitlendi.

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