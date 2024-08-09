Telekomünikasyon Dairesi’ne borcu olanların ses, data ve internet hizmetleri kesilecek

Telekomünikasyon Dairesi tarafından yapılan duyuruda ayrıca, 2023’ün Temmuz ayı sonu itibarıyla 12 fatura dönemi üzeri borcu olan tüm abonelerin hatları iptal edilerek aboneliklerinin sonlandırılacağı da kaydedildi.
Açıklamada, “Bu durumda olan abonelerimizin mağdur olmaması için en yakın Telekomünikasyon Dairesi Muhasebe gişelerine veya antlaşmalı bankalara başvurarak borçlarını kapatmaları rica olunur.” denildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.