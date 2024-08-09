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Telekomünikasyon Dairesi’ne borcu olanların ses, data ve internet hizmetleri kesilecek

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Telekomünikasyon Dairesi, 30 Haziran 2024 tarihine kadar olan borçlarını en geç 19 Ağustos 2024 tarihine kadar kapatmayan abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığıyla kesileceğini duyurdu.

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Telekomünikasyon Dairesi’ne borcu olanların ses, data ve internet hizmetleri kesilecek
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Telekomünikasyon Dairesi tarafından yapılan duyuruda ayrıca, 2023’ün Temmuz ayı sonu itibarıyla 12 fatura dönemi üzeri borcu olan tüm abonelerin hatları iptal edilerek aboneliklerinin sonlandırılacağı da kaydedildi.
Açıklamada, “Bu durumda olan abonelerimizin mağdur olmaması için en yakın Telekomünikasyon Dairesi Muhasebe gişelerine veya antlaşmalı bankalara başvurarak borçlarını kapatmaları rica olunur.” denildi.
 
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