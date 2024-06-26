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Telekomünikasyon Dairesinden uyarı… Borçların kapatılması için son tarih 15 Temmuz

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Telekomünikasyon Dairesi, abonelerin, 31 Mayıs’a kadar olan borçlarını en geç 15 Temmuz’a kadar kapatmaları gerektiğini duyurdu.

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Telekomünikasyon Dairesinden uyarı… Borçların kapatılması için son tarih 15 Temmuz
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Telekomünikasyon Dairesinden yapılan duyuruya göre, hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin ses, data ve internet hizmetleri bilgisayar aracılığı ile kesilecek.

Ayrıca, Haziran 2023 ayı sonu itibarıyla Daire'ye 12 fatura dönemi üzeri borcu olan tüm abonelerin hatları iptal edilerek, abonelikleri sonlandırılacak.

Bu durumda olan abonelerin mağdur olmaması için en yakın Telekomünikasyon Dairesi Muhasebe gişelerine veya antlaşmalı bankalara başvurarak borçlarını kapatmaları çağrısında bulunuldu.

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