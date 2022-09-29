Telekomünikasyon Dairesi abonelerin 30 Ağustos tarihine kadar olan borçlarını kapatmasını istedi

Telekomünikasyon Dairesi abonelerin 30 Ağustos tarihine kadar olan borçlarını en geç 14 Ekim tarihine kadar kapatmasını istedi; 30 Ağustos itibarıyla hesapları kapatılmayan abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığıyla kesileceğini duyurdu.
Telekomünikasyon Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ayrıca Nisan 2022 ayı sonu itibarıyla daireye 6 fatura dönemi ve üzeri borcu olan tüm abonelerin hatlarının iptal edileceği de ifade edildi.
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